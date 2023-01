Kierowca wypadł z drogi i uderzył w budynek na Osowej Górze. Trafił do szpitala [ZDJĘCIA]

Karol Tyda ostatni raz był widziany we wtorek, 10 stycznia 2023 roku po godzinie 12:00 w swoim rodzinnym domu w Pińsku (gmina Szubin). Do tej pory nie powrócił do miejsca zamieszkania, ani nie nawiązał kontaktu z rodziną.

- Bardzo prosimy o pomoc wszystkie osoby, które coś wiedzą na temat zaginięcia Karola - apeluje w mediach społecznościowych siostra 21-latka.

Rysopis:

wzrost: 175 cm,

szczupła budowa ciała,

włosy: blond.

W chwili zaginięcia Karol ubrany był w czerwoną kurtkę i czarne spodnie. Jeśli ktokolwiek widział 21-latka lub posiada informacje mogące przyczynić się do jego odnalezienia prosimy o kontakt z Komisariatem Policji w Szubinie pod numerem 47 752 42 00 lub pod numerem alarmowym 112.

Poniżej prezentujemy aktualne zdjęcie Karola:

i Autor: nadesłane

