Targi WZORY 2026 w Bydgoszczy. Znamy szczegóły wielkiego święta rękodzieła

ac
2026-04-14 13:34

W połowie kwietnia 2026 roku miasto nad Brdą stanie się stolicą rodzimego rzemiosła i mody za sprawą premierowej odsłony Targów WZORY. Między 18 a 19 kwietnia Bydgoszcz wypełni się unikalnym wzornictwem, przyciągając do Centrum Targowo-Wystawienniczego miłośników sztuki użytkowej z całego kraju. To doskonała okazja, aby na własne oczy zobaczyć prace niezależnych projektantów i zdobyć niepowtarzalne przedmioty.

Targi WZORY w Bydgoszczy
Galeria zdjęć 12

Targi WZORY w Bydgoszczy. Pierwsza edycja wydarzenia

Znane z największych polskich metropolii wydarzenie wreszcie zawita do województwa kujawsko-pomorskiego. Dla Bydgoszczy to absolutny debiut tej popularnej imprezy wystawienniczej.

To doskonała okazja, by:

  • porozmawiać na żywo z niezależnymi twórcami i rzemieślnikami
  • nabyć nietuzinkowe, często mocno limitowane wyroby
  • nawiązać bezpośrednią relację z autorami projektów
  • zapoznać się z najświeższymi kierunkami w rodzimym wzornictwie oraz modzie

Na licznych stoiskach wystawcy zaprezentują między innymi autorską ceramikę, oryginalną biżuterię, odzież, tekstylia domowe oraz plakaty, które powstają w kameralnych pracowniach w różnych zakątkach kraju.

i

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Darmowe warsztaty na Targach WZORY 2026 w Bydgoszczy

Ogromnym atutem kwietniowego spotkania będzie bogaty harmonogram zajęć praktycznych. Uczestnicy będą mogli osobiście sprawdzić swoje umiejętności w rozmaitych technikach rzemieślniczych.

Zasady uczestnictwa w zajęciach:

  • wstęp jest w pełni bezpłatny
  • organizatorzy nie wymagają wcześniejszej rejestracji
  • miejsca przydzielane są według kolejności pojawienia się (najlepiej zjawić się kwadrans przed startem)

Polecany artykuł:

Harmonogram warsztatów na Targach WZORY. Sobota i niedziela

Sobota – 18 kwietnia

Pierwsza strefa:

  • 11:00–13:00 – Zajęcia Energy Stones Jewelry
  • 13:30–15:30 – Tworzenie autorskich mozaik
  • 16:00–18:00 – Podstawy pracy z szydełkiem

Druga strefa:

  • 11:00–13:00 – Warsztaty zapachowe „poprzez_zapach”
  • 13:30–15:30 – Spotkanie z cyklu Rufus Szyje
  • 16:00–18:00 – Zajęcia pod hasłem „szyjemy ze skrawków”

Niedziela – 19 kwietnia

Pierwsza strefa:

  • 11:00–13:00 – Praca z ceramiką
  • 13:30–15:30 – Kolejna odsłona Rufus Szyje
  • 16:00–18:00 – Drugi blok „szyjemy ze skrawków”

Druga strefa:

  • 11:00–13:00 – Nauka pikowania i projektowania tekstylnych aplikacji
  • 13:30–15:30 – Rękodzieło: nitkowa lalka motanka pełniąca rolę amuletu
  • 16:00–18:00 – Zajęcia malarskie przygotowane przez Bazgranię
i

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Co można kupić na Targach WZORY?

Przestrzeń targowa zamieni się w wielki butik pełen wyjątkowych wyrobów. Goście wydarzenia będą mogli wybierać spośród szerokiego asortymentu rękodzieła, w tym:

  • unikalnej ceramiki artystycznej
  • ręcznie robionej biżuterii oraz rozmaitych dodatków
  • ubrań od niezależnych kreatorów mody
  • materiałów tekstylnych i domowych akcesoriów
  • autorskich grafik, dekoracji do wnętrz i plakatów

Każda z tych rzeczy to owoc pracy w niewielkich pracowniach, co gwarantuje nabywcom wejście w posiadanie pojedynczych egzemplarzy lub elementów z bardzo krótkich serii.

Polecany artykuł:

Targi WZORY 2026. Dlaczego warto odwiedzić Centrum Targowo-Wystawiennicze?

Bydgoska premiera tego formatu to rewelacyjna przestrzeń do odkrywania polskiego wzornictwa w jego najwybitniejszej formie. Wydarzenie to doskonały moment, aby:

  • zanurzyć się w najlepszych projektach polskiego designu
  • nawiązać kontakt z rzemieślnikami z całego terytorium Polski
  • zaopatrzyć się w niepodrabialne wyroby handmade
  • spędzić wolny czas w sposób kreatywny i pełen inspiracji
  • skorzystać z bezpłatnych paneli warsztatowych

Inicjatywa ta świetnie łączy możliwość zrobienia zakupów z poszerzaniem wiedzy i czerpaniem inspiracji. Targi WZORY w Bydgoszczy jawią się jako jedno z najbardziej intrygujących wydarzeń wiosny 2026 roku, idealne dla pasjonatów nieszablonowego wzornictwa i rękodziełaPatronat medialny nad imprezą objęło Radio ESKA Bydgoszcz.

Galeria zdjęć 12
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki