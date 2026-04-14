Targi WZORY 2026 w Bydgoszczy. Znamy szczegóły wielkiego święta rękodzieła

Targi WZORY w Bydgoszczy. Pierwsza edycja wydarzenia

Znane z największych polskich metropolii wydarzenie wreszcie zawita do województwa kujawsko-pomorskiego. Dla Bydgoszczy to absolutny debiut tej popularnej imprezy wystawienniczej.

To doskonała okazja, by:

porozmawiać na żywo z niezależnymi twórcami i rzemieślnikami

nabyć nietuzinkowe, często mocno limitowane wyroby

nawiązać bezpośrednią relację z autorami projektów

zapoznać się z najświeższymi kierunkami w rodzimym wzornictwie oraz modzie

Na licznych stoiskach wystawcy zaprezentują między innymi autorską ceramikę, oryginalną biżuterię, odzież, tekstylia domowe oraz plakaty, które powstają w kameralnych pracowniach w różnych zakątkach kraju.

Darmowe warsztaty na Targach WZORY 2026 w Bydgoszczy

Ogromnym atutem kwietniowego spotkania będzie bogaty harmonogram zajęć praktycznych. Uczestnicy będą mogli osobiście sprawdzić swoje umiejętności w rozmaitych technikach rzemieślniczych.

Zasady uczestnictwa w zajęciach:

wstęp jest w pełni bezpłatny

organizatorzy nie wymagają wcześniejszej rejestracji

miejsca przydzielane są według kolejności pojawienia się (najlepiej zjawić się kwadrans przed startem)

Harmonogram warsztatów na Targach WZORY. Sobota i niedziela

Sobota – 18 kwietnia

Pierwsza strefa:

11:00–13:00 – Zajęcia Energy Stones Jewelry

13:30–15:30 – Tworzenie autorskich mozaik

16:00–18:00 – Podstawy pracy z szydełkiem

Druga strefa:

11:00–13:00 – Warsztaty zapachowe „poprzez_zapach”

13:30–15:30 – Spotkanie z cyklu Rufus Szyje

16:00–18:00 – Zajęcia pod hasłem „szyjemy ze skrawków”

Niedziela – 19 kwietnia

Pierwsza strefa:

11:00–13:00 – Praca z ceramiką

13:30–15:30 – Kolejna odsłona Rufus Szyje

16:00–18:00 – Drugi blok „szyjemy ze skrawków”

Druga strefa:

11:00–13:00 – Nauka pikowania i projektowania tekstylnych aplikacji

13:30–15:30 – Rękodzieło: nitkowa lalka motanka pełniąca rolę amuletu

16:00–18:00 – Zajęcia malarskie przygotowane przez Bazgranię

Co można kupić na Targach WZORY?

Przestrzeń targowa zamieni się w wielki butik pełen wyjątkowych wyrobów. Goście wydarzenia będą mogli wybierać spośród szerokiego asortymentu rękodzieła, w tym:

unikalnej ceramiki artystycznej

ręcznie robionej biżuterii oraz rozmaitych dodatków

ubrań od niezależnych kreatorów mody

materiałów tekstylnych i domowych akcesoriów

autorskich grafik, dekoracji do wnętrz i plakatów

Każda z tych rzeczy to owoc pracy w niewielkich pracowniach, co gwarantuje nabywcom wejście w posiadanie pojedynczych egzemplarzy lub elementów z bardzo krótkich serii.

Targi WZORY 2026. Dlaczego warto odwiedzić Centrum Targowo-Wystawiennicze?

Bydgoska premiera tego formatu to rewelacyjna przestrzeń do odkrywania polskiego wzornictwa w jego najwybitniejszej formie. Wydarzenie to doskonały moment, aby:

zanurzyć się w najlepszych projektach polskiego designu

nawiązać kontakt z rzemieślnikami z całego terytorium Polski

zaopatrzyć się w niepodrabialne wyroby handmade

spędzić wolny czas w sposób kreatywny i pełen inspiracji

skorzystać z bezpłatnych paneli warsztatowych

Inicjatywa ta świetnie łączy możliwość zrobienia zakupów z poszerzaniem wiedzy i czerpaniem inspiracji. Targi WZORY w Bydgoszczy jawią się jako jedno z najbardziej intrygujących wydarzeń wiosny 2026 roku, idealne dla pasjonatów nieszablonowego wzornictwa i rękodzieła. Patronat medialny nad imprezą objęło Radio ESKA Bydgoszcz.