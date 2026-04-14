Targi WZORY 2026 w Bydgoszczy. Znamy szczegóły wielkiego święta rękodzieła

Targi WZORY w Bydgoszczy. Pierwsza edycja wydarzenia
Znane z największych polskich metropolii wydarzenie wreszcie zawita do województwa kujawsko-pomorskiego. Dla Bydgoszczy to absolutny debiut tej popularnej imprezy wystawienniczej.
To doskonała okazja, by:
- porozmawiać na żywo z niezależnymi twórcami i rzemieślnikami
- nabyć nietuzinkowe, często mocno limitowane wyroby
- nawiązać bezpośrednią relację z autorami projektów
- zapoznać się z najświeższymi kierunkami w rodzimym wzornictwie oraz modzie
Na licznych stoiskach wystawcy zaprezentują między innymi autorską ceramikę, oryginalną biżuterię, odzież, tekstylia domowe oraz plakaty, które powstają w kameralnych pracowniach w różnych zakątkach kraju.
Darmowe warsztaty na Targach WZORY 2026 w Bydgoszczy
Ogromnym atutem kwietniowego spotkania będzie bogaty harmonogram zajęć praktycznych. Uczestnicy będą mogli osobiście sprawdzić swoje umiejętności w rozmaitych technikach rzemieślniczych.
Zasady uczestnictwa w zajęciach:
- wstęp jest w pełni bezpłatny
- organizatorzy nie wymagają wcześniejszej rejestracji
- miejsca przydzielane są według kolejności pojawienia się (najlepiej zjawić się kwadrans przed startem)
Harmonogram warsztatów na Targach WZORY. Sobota i niedziela
Sobota – 18 kwietnia
Pierwsza strefa:
- 11:00–13:00 – Zajęcia Energy Stones Jewelry
- 13:30–15:30 – Tworzenie autorskich mozaik
- 16:00–18:00 – Podstawy pracy z szydełkiem
Druga strefa:
- 11:00–13:00 – Warsztaty zapachowe „poprzez_zapach”
- 13:30–15:30 – Spotkanie z cyklu Rufus Szyje
- 16:00–18:00 – Zajęcia pod hasłem „szyjemy ze skrawków”
Niedziela – 19 kwietnia
Pierwsza strefa:
- 11:00–13:00 – Praca z ceramiką
- 13:30–15:30 – Kolejna odsłona Rufus Szyje
- 16:00–18:00 – Drugi blok „szyjemy ze skrawków”
Druga strefa:
- 11:00–13:00 – Nauka pikowania i projektowania tekstylnych aplikacji
- 13:30–15:30 – Rękodzieło: nitkowa lalka motanka pełniąca rolę amuletu
- 16:00–18:00 – Zajęcia malarskie przygotowane przez Bazgranię
Co można kupić na Targach WZORY?
Przestrzeń targowa zamieni się w wielki butik pełen wyjątkowych wyrobów. Goście wydarzenia będą mogli wybierać spośród szerokiego asortymentu rękodzieła, w tym:
- unikalnej ceramiki artystycznej
- ręcznie robionej biżuterii oraz rozmaitych dodatków
- ubrań od niezależnych kreatorów mody
- materiałów tekstylnych i domowych akcesoriów
- autorskich grafik, dekoracji do wnętrz i plakatów
Każda z tych rzeczy to owoc pracy w niewielkich pracowniach, co gwarantuje nabywcom wejście w posiadanie pojedynczych egzemplarzy lub elementów z bardzo krótkich serii.
Targi WZORY 2026. Dlaczego warto odwiedzić Centrum Targowo-Wystawiennicze?
Bydgoska premiera tego formatu to rewelacyjna przestrzeń do odkrywania polskiego wzornictwa w jego najwybitniejszej formie. Wydarzenie to doskonały moment, aby:
- zanurzyć się w najlepszych projektach polskiego designu
- nawiązać kontakt z rzemieślnikami z całego terytorium Polski
- zaopatrzyć się w niepodrabialne wyroby handmade
- spędzić wolny czas w sposób kreatywny i pełen inspiracji
- skorzystać z bezpłatnych paneli warsztatowych
Inicjatywa ta świetnie łączy możliwość zrobienia zakupów z poszerzaniem wiedzy i czerpaniem inspiracji. Targi WZORY w Bydgoszczy jawią się jako jedno z najbardziej intrygujących wydarzeń wiosny 2026 roku, idealne dla pasjonatów nieszablonowego wzornictwa i rękodzieła. Patronat medialny nad imprezą objęło Radio ESKA Bydgoszcz.