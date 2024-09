Tragedia w Grudziądzu! Pracownicy znaleźli zwłoki w śmieciarce

- Dyżurny grudziądzki odebrał zgłoszenie o znalezieniu zwłok w pojeździe do przewożenia śmierci. Wstępne czynności wykonane na miejscu potwierdziły, że mężczyzna znajdował się w śmietniku i w następstwie opróżnienia go dostał się do mechanizmu opróżniającego w pojeździe. Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem prokuratury będzie zmierzało do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia - powiedział w rozmowie z dziennikarzem Radia ESKA rzecznik KMP w Grudziądzu, Łukasz Kowalczyk.