Trump brutalnie wypadnie ze sceny politycznej?! Jasnowidz Jackowski zdradza nową przepowiednię

Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz z Człuchowa, od lat budzi ogromne zainteresowanie opinii publicznej swoimi wizjami dotyczącymi przyszłości. Jego metoda opiera się głównie na głębokiej koncentracji i tzw. „postrzeganiu pozazmysłowym” – twierdzi, że potrafi odbierać obrazy, zdarzenia i emocje z przyszłości oraz z odległych miejsc. Jackowski regularnie analizuje różne wydarzenia, od katastrof i kryzysów po politykę międzynarodową, i dzieli się swoimi przewidywaniami w mediach, podczas spotkań z fanami czy w wywiadach. Po raz kolejny słynny jasnowidz spotkał się z dziennikarzem "Super Expressu".

Coś się stanie. Ja już mówiłem o tym wcześniej. Donald Trump nie dokończy swojej kadencji. On nie zostanie odwołany. Coś się jednak wydarzy, że przestanie rządzić Ameryką – zapewnia Krzysztof Jackowski.

Niestety wizje najsłynniejszego polskiego jasnowidza często się sprawdzają. To on przewidział najpierw ogromny kryzys bankowy. Potem mówił o wielkiej zarazie, przez którą nosiliśmy maseczki i baliśmy się oddychać. Przewidział wybuch wojny na Ukrainie, a gdy konflikt się rozpoczął, podkreślał, że tej wojny się nie boi.

Druga wojna wybuchnie na Bliskim Wschodzie. Jej nie da się opanować. Ta wojna rozpocznie trzecią wojnę światową – mówił nam po tym, jak Izrael podpisał porozumienie pokojowe z Palestyńczykami.

Teraz, po tym jak USA niszczą cele wojskowe w Iranie, przepowiednia Jackowskiego nabrała realnych kształtów. Jego wizje dotyczące Donalda Trumpa przerażają tak samo, jak przewidywania wobec Karola Nawrockiego. Jasnowidz twierdzi, że polski prezydent zrobi coś, co sprawi, że zostanie uznany za zdrajcę.

Ja już powtarzałem to wiele razy i powtórzę jeszcze raz – to nie będzie zdrada. Prezydent zrobi coś, co będzie wyglądało na zdradę – mówi Jackowski.