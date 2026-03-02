Jasnowidz Jackowski przepowiedział III wojnę światową. Zobaczył, co czeka Polaków

Mariusz Korzus Konsultacja: eitor
2026-03-02 14:41

Jasnowidz Krzysztof Jackowski zapewnia, że III wojna światowa, która się właśnie rozpoczęła nie dotknie naszego kraju. Bomby i rakiety nie będę latać nad na naszym niebem. Niestety, równolegle Jackowski twierdzi, że w coś wdepniemy. Wróżbita z Człuchowa podaje też konkretną datę zakończenia wojny. To nie brzmi optymistycznie!

Autor: Piotr Lampkowski/Super Express; Ai/ Shutterstock
  • Cały świat śledzi wydarzenia w Iranie i na kontynencie azjatyckim. Jasnowidz Krzysztof Jackowski mówi "Super Expressowi", że przepowiedział działania wojenne.
  • Wróż z Człuchowa zdradza też, co czeka Polaków. Jego słowa mogą nieco uspokoić nastroje, ale jedno zdanie brzmi groźnie.
  • Co jeszcze mówi o Ukrainie, Iranie, Polsce i swoich przepowiedniach? Więcej w poniższym materiale.

Jasnowidz Jackowski mówi, że przepowiedział wojnę

- Ja znalazłem swoją wypowiedz dla dziennikarzy z 2024 roku. Ja tam zapewniam, że III wojna światowa wybuchnie na przełomie lutego i marca 2026 roku - mówi nam podekscytowany Krzysztof Jackowski (63 l.), najbardziej znany jasnowidz w Polsce. Wróż z Człuchowa przewidział wybuch wojny na Ukrainie. Zawsze jednak powtarzał, że ta wojna jest wojną lokalną. - Wojna na Ukrainie nie jest dla nas groźna. Ja boję się tej drugiej wojny. Ona wybuchnie na bliskim wschodzie. Ona wymknie się spod kontroli. I to będzie początek trzeciej wojny światowej - zapewniał od kilku lat naszego dziennikarza w czasie rozmów na temat przyszłości naszego kraju i świata.

Pod koniec lutego w Azji rozpoczęła się prawdziwa wojną. - To jest początek trzeciej wojny światowej. Będzie ona jednak wyglądać w zupełnie inny sposób niż dotychczasowe wojny. Ta trzecia wojna światowa to będzie kilka lokalnych wojen w różnych miejscach na świecie. Zakończą się one w 2028 roku. Mam takie przeczucie, że coś złego spotka premiera Izraela - mówi "Super Expressowi" jasnowidz Jackowski.

"My w coś wdepniemy". Jasnowidz Jackowski mówi o Polsce

Jasnowidz jest pewny, że działania wojenne, o których piszemy wyżej nie obejmą naszego kraju. - Mam takie odczucie, że mimo to my w coś wdepniemy - mówi reporterowi "SE". Gdy Izrael podpisał porozumienie pokojowe z Palestyną, jasnowidz z Człuchowa był pewny, że pokoju na bliskim wschodzie nie będzie. Sytuacja na początku marca jest wyjątkowo napięta. Teheran potwierdził śmierci ajatollaha Alego Chameneiego i zapowiedział srogą zemstę. Najważniejsze informacje śledzą dziennikarze "Super Expressu" i przekazują je w trwającej relacji na żywo!

Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael atakują Iran
KRZYSZTOF JACKOWSKI
IRAN