W bydgoskim Fordonie zostanie otwarta siłownia znanej sieci! Znamy szczegóły

Mieszkańcy bydgoskiego Fordonu od dłuższego czasu byli poszkodowani w kwestii wyboru miejsca do ćwiczeń. Wszystkie większe siłownie znajdują się w centralnych punktach miasta m.in. w galerii Focus, Zielonych Arkadach czy CH Rondo.

Niebawem ma się to zmienić! Jak informuje Radio ESKA, w Bydgoszczy otwarta będzie kolejna siłownia, tym razem zlokalizowana właśnie w Fordonie! Chodzi o znaną sieć CityFit. Będzie to już drugi punt City Fit w Bydgoszczy. Pierwszy mieści się w galerii przy ul. Kruszwickiej 2.

Siłownia pojawi się w Galerii Fordon przy ul. Stanisława Skarżyńskiego 10. Samo centrum handlowe działa od 2008 roku. Jeszcze dwa lata temu zostało odsprzedane, a nowy właściciel zapowiedział, że w budynku zostaną otwarte nowe sklepy.

Nowa siłownia CityFit w Bydgoszczy

Jak zdradza przedstawiciel firmy, nowa placówka znajdować się będzie na 1000 m2, a w niej – dla miłośników sportu dostępnych będzie 200 maszyn. Znajdziemy tam również siedem stref funkcyjnych, a każdy klubowicz będzie mógł skorzystać z trzygodzinnego darmowego parkingu. Dodatkowo, goście będą mogli odgrzać sobie posiłek. Zapewni to tak zwana strefa relaksu.

Otwarcie drugiego punktu CityFit zaplanowane jest na 15 marca, na godz. 18.00. Siłownia ma być dostępna od poniedziałku do niedzieli, a także w święta. W dni robocze – do godz. 23.00, a w pozostałe – do godz. 20.00.

