Pruszcz: Wbił się autem z wypożyczalni w płot i zatrzymał się na dwóch innych pojazdach

Jak przekazuje "Extra Świecie", do zdarzenia doszło w niedzielę, 25 grudnia ok. godz. 22:20. To wtedy prowadzący wypożyczone auto kierowca, na ul. Głównej w Pruszczu stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z jezdni. 35-latek staranował ogrodzenie przydrożnej posesji, przejechał przez nią i uderzył w stojące przed garażem dwa samochody, renault clio i opla merivę.

Kierowca nie mógł wyjść o własnych siłach, ponieważ drzwi corsy były oplecione siatką z ogrodzenia, którą strażacy musieli najpierw rozciąć. - Mężczyzna nie odniósł większych obrażeń. Został przekazany pod opiekę pogotowia, ale nie było potrzeby, aby trafił do szpitala - mówi dziennikarzom portalu asp. Marcin Klemański z komendy powiatowej straży pożarnej w Świeciu.

Kierowcą zajęli się policjanci.

