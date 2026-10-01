Pogoda w Bydgoszczy: 2-4 października

Mieszkańcy Bydgoszczy mogą spodziewać się weekendu o dwóch różnych obliczach. Prognozy na okres od 2 do 4 października wskazują, że najprzyjemniejsza aura czeka nas na samym początku. Później nadejdzie ochłodzenie, które utrzyma się już do końca weekendu. Cechą wspólną dla wszystkich dni będzie natomiast duże zachmurzenie.

Ciepły i bezdeszczowy piątek

Weekend rozpocznie się w Bydgoszczy bardzo przyjemnie. Piątek będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem, kiedy termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 21 stopni Celsjusza. To dobra wiadomość dla tych, którzy planują spędzić popołudnie na zewnątrz. Mimo dużej ilości chmur na niebie, nie przewiduje się żadnych opadów deszczu. Wiatr będzie odczuwalny, jego prędkość wyniesie około 3 m/s. Noc z piątku na sobotę przyniesie spadek temperatury do około 11 stopni.

Sobota przyniesie ochłodzenie

W sobotę aura ulegnie wyraźnej zmianie. Przede wszystkim odczujemy spadek temperatury – w ciągu dnia słupki rtęci nie przekroczą już 18 stopni. Noce również staną się chłodniejsze, z temperaturą minimalną na poziomie około 9 stopni. Podobnie jak w piątek, niebo będzie w całości pokryte chmurami, ale deszcz nie powinien się pojawić. Istotną zmianą będzie osłabienie wiatru, który stanie się bardzo łagodny i jego prędkość spadnie do około 1 m/s.

Pochmurna niedziela z niewielkim deszczem

Ostatni dzień weekendu podtrzyma pogodowy trend z soboty. Temperatura maksymalna w Bydgoszczy ponownie osiągnie wartość około 18 stopni, a minimalna wyniesie około 10 stopni. Niebo przez cały dzień pozostanie szczelnie zasłonięte chmurami. Prognozy wskazują na pojawienie się niewielkich, symbolicznych opadów deszczu. Wiatr utrzyma się na bardzo słabym poziomie, wiejąc z prędkością około 1 m/s.

Jak spędzić weekend w Bydgoszczy?

Taka prognoza pozwala zaplanować weekend na różne sposoby. Piątkowe popołudnie, jako najcieplejsze, będzie idealne na dłuższy spacer po mieście czy wizytę w parku, mimo zachmurzonego nieba. Sobota i niedziela, choć chłodniejsze, wciąż sprzyjają aktywnościom na świeżym powietrzu, jednak warto zabrać ze sobą cieplejsze ubranie. Słaby wiatr sprawi, że odczuwalna temperatura będzie dość komfortowa. Niedzielne plany warto jednak przygotować z uwzględnieniem możliwości wystąpienia niewielkiego deszczu.

Dane pogodowe: OpenWeather