Płonął dom, w środku był 86-latek. Mężczyzny nie udało się uratować [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło we wtorek, 29 września, około godz. 10:45. Dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w Wielkim Sosnowcu.

Na miejsce skierowano liczne zastępy straży pożarnej. W akcji uczestniczyli strażacy z JRG Żnin, OSP Lubostroń, OSP Łabiszyn i OSP Barcin. Do działań zadysponowano również jednostki z powiatu nakielskiego – JRG Szubin oraz OSP Szubin. OSP Żnin zabezpieczała teren na wypadek konieczności podjęcia działań przy innym zdarzeniu.

Na miejscu pojawili się także policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego.

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86-latek zginął w pożarze

Jak podaje portal Pałuki Żnin, z płonącego budynku strażacy wydobyli starszego mężczyznę. Ratownicy medyczni podjęli reanimację, jednak mimo wysiłków nie udało się przywrócić mu funkcji życiowych.

Sierż. sztab. Piotr Kasprzak z Komendy Powiatowej Policji w Żninie potwierdził, że ofiarą pożaru był 86-letni mężczyzna. W chwili zdarzenia przebywał w budynku sam.

Czy doszło do wybuchu butli?

Pierwsze, nieoficjalne informacje wskazywały, że pożar mógł być następstwem wybuchu butli z gazem. Policja na tym etapie nie potwierdza jednak oficjalnie takiej wersji.

– Okoliczności wskazują, że mogło tak właśnie być – przekazał w rozmowie z dziennikarzami sierż. sztab. Piotr Kasprzak.

Policjanci prowadzą czynności dochodzeniowe, które mają wyjaśnić dokładny przebieg i przyczynę tragedii.

Po zakończeniu działań ratowniczych rozpoczęto również rozbiórkę spalonych elementów budynku. Ma to zapobiec zagrożeniu dla osób przebywających w pobliżu.