Wielkanoc 2025: Religijne, zabawne i krótkie życzenia wielkanocne na Facebooka i Messengera

Wielkanoc to jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu chrześcijańskim – czas odrodzenia, nadziei i bliskości. W 2025 roku przypada na drugą połowę kwietnia i jak zawsze jest doskonałą okazją do zatrzymania się w codziennym biegu i złożenia życzeń tym, którzy są dla nas ważni. Wielu z nas pamięta jeszcze czasy, gdy świąteczne kartki wypisywało się ręcznie, wkładało do koperty i wysyłało pocztą. Dziś coraz częściej korzystamy z możliwości, jakie dają nam nowoczesne technologie – życzenia wysyłamy przez Facebooka, WhatsAppa, Messengera czy SMS-y.

Wielkanocne wierszyki 2025: krótkie, zabawne i pełne radości

Mimo zmieniających się form, intencja pozostaje ta sama – chcemy pokazać, że pamiętamy o swoich bliskich i dzielimy się z nimi radością świąt. Dlatego przygotowaliśmy specjalnie dla Was zestaw gotowych życzeń na Wielkanoc 2025 – zarówno klasyczne, wzruszające wierszyki, jak i lekkie, humorystyczne rymowanki. To doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy chcą przesłać ciepłe słowo, ale nie mają pomysłu na własny tekst.

Dodatkowo w naszej galerii znajdziesz piękne, kolorowe kartki wielkanocne, które można pobrać za darmo i dołączyć do wiadomości elektronicznej lub wydrukować i wręczyć osobiście.

Niech te święta będą pełne ciepła, rodzinnych chwil i radości ze Zmartwychwstania Pańskiego.

Życzenia na Wielkanoc do wysłania przez Facebooka, Messengera i WhatsAppa

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy,

wszystkim nauczycielom

życzę zdrowia i pogody ducha.

Pomimo trudnej sytuacji i zagrożeń, niech te Święta Wielkanocne

będą dla Państwa źródłem

siły do dalszej pracy, radości,

nadziei i optymizmu na cały rok.

***

Z okazji Świąt Wielkanocnych,

w tych trudnych dniach

doświadczenia i próby,

życzę wszystkim pokoju w sercach

i wzajemnej życzliwości.

***

***

Z okazji Świąt Wielkanocnych

składam wszystkim w ten czas radosny

życzenia ciepłe jak tchnienie wiosny

Niech wszystkie troski będą daleko,

a dobro płynie szeroką rzeką.

***

Na Wielkanoc wiele radości

od zająca samych nowości.

Niech to będzie czas uroczy

Życzę miłej Wielkanocy!

***

Aby był to czas uroczy,

życzymy miłej Wielkanocy.

Aby zdrowie dopisało

i jajeczko smakowało.

Aby szynka nie tuczyła,

atmosfera była miła.

Niech tradycja wodę leje,

a zajączek niech się śmieje!

***

Słońca, szczęścia, pomyślności,

w pierwsze święto dużo gości,

w drugie święto dużo wody –

to dla zdrowia i urody!

Mnóstwo jajek kolorowych,

Świąt wesołych oraz zdrowych!

***

Niechaj miłość Zmartwychwstałego Chrystusa

staje się źródłem siły, mocy i wiary

na każdą chwilę dnia.

Cudownych Świąt Wielkiejnocy

życzy…

***

Niechaj wielkanocne życzenie,

pełne nadziei i miłości,

przyniesie sercu zadowolenie

dzisiaj i w przyszłości!

***

Smacznej szynki i jajeczka,

w ten świąteczny ranek.

A w koszyczku wielkanocnym,

samych niespodzianek :)

***

Życzę Wam, Kochani,

aby te święta wielkanocne

wniosły do Waszych serc

wiosenną radość i świeżość,

pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję.

***

