Wiosna 2025: Memy opanowały internet! Zobacz najzabawniejsze memy na powitanie wiosny [21.03.2025]

Wiosna 2025: Memy opanowały internet! Zobacz najzabawniejsze memy na powitanie wiosny

Wiosna w pełni! 21 marca oficjalnie rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. Internauci, jak co roku, powitali ją z entuzjazmem, tworząc i udostępniając zabawne memy. W końcu pierwszy dzień wiosny to doskonała okazja, by pożegnać zimę z przymrużeniem oka i z optymizmem spojrzeć w przyszłość. Internet zalała fala memów – od żartobliwych komentarzy na temat kapryśnej aury, po radosne oczekiwanie na cieplejsze dni.

Wiosenne memy to już tradycja. Co roku, 21 marca, internet zalewa fala śmiesznych obrazków i filmików, które w humorystyczny sposób komentują nadejście nowej pory roku. Tegoroczne memy nie zawodzą – internauci z przymrużeniem oka podchodzą do zmiennej aury, żartują z przedwczesnego optymizmu i z utęsknieniem czekają na prawdziwie ciepłe dni.

Jakie motywy królują w tegorocznych memach? Przede wszystkim, internauci żartują z kapryśnej pogody. Mimo kalendarzowej wiosny, za oknem często jeszcze widać śnieg lub pada deszcz. Memy wyśmiewają więc przedwczesny optymizm i przypominają, że do prawdziwego ciepła jeszcze trochę poczekamy. Popularne są też memy nawiązujące do topnienia śniegu, alergii, a także do powrotu ptaków i kwitnących kwiatów.