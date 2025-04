Wypadek na DK 10 pod Bydgoszczą. Trzy osoby trafiły do szpitala!

Porzucony w lesie i przywiązany do drzewa. Policja szuka właściciela tego psiaka

Groźny wypadek na DK 10 niedaleko Bydgoszczy. Kilka osób rannych

We wtorek, 15 kwietnia, około godziny 10:00 na drodze krajowej nr 10, pomiędzy Nakłem a Bydgoszczą, doszło do groźnego zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku wypadku trzy osoby zostały przetransportowane do szpitala.

Do zdarzenia doszło na 255. kilometrze trasy, w miejscowości Kruszyn. Jak informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, w wypadku uczestniczyło pięć osób. Trzy z nich trafiły do szpitala na obserwację. Na miejscu interweniowały trzy zastępy straży pożarnej – jeden z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie oraz dwa z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Bydgoszczy.

W wyniku zdarzenia zablokowany został pas w kierunku Piły. Ruch odbywa się wahadłowo, a utrudnienia trwały do godziny 12:00.

Służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności!