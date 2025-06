Zabił alpaki, podpalił stodołę, a potem zostawił wiadomość. Policja dopadła go po miesiącach!

Zatrzymali go nad ranem, daleko od miejsca zbrodni. 47-letni mężczyzna wpadł w ręce kryminalnych z Bydgoszczy na terenie powiatu żyrardowskiego. To on może stać za jedną z najbardziej brutalnych zbrodni wobec zwierząt w Polsce – rzezią alpak i lamy w Ostrówku koło Kruszwicy. Śledczy pracowali nad tą sprawą przez wiele miesięcy.

i Autor: KWP Bydgoszcz