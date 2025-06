Ciało kobiety dryfowało przy plaży! Tragedia niedaleko Włocławka

We wtorek, 24 czerwca, około godziny 7:30 policjanci zostali poinformowani o ciele kobiety dryfującym w Jeziorze Lubieńskim, w okolicach miejscowości Stępka w gminie Lubień Kujawski. To jedna z trzech wsi położonych nad popularnym wśród turystów akwenem. Ciało zostało zauważone w rejonie publicznej plaży, z której na co dzień korzystają mieszkańcy oraz turyści wypoczywający w regionie.

Zobacz: Wielki słup czarnego dymu przeraził mieszkańców Torunia [AKTUALIZACJA]

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano służby ratunkowe i patrol policji. Jak poinformowała asp. Renata Wróblewska-Czaplicka z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, działania prowadzone są pod ścisłym nadzorem prokuratora.

– Na miejscu cały czas pracują policjanci. Czynności są w toku. Na razie nie udzielamy szczegółowych informacji – przekazała „Gazecie Pomorskiej” funkcjonariuszka.

Na razie służby nie podały jeszcze przyczyn śmierci kobiety. Ustalenia te będą możliwe po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Trwa również ustalanie, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy też kobieta padła ofiarą przestępstwa.

Do sprawy odnieśli się także ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Włocławku, którzy zaapelowali o zachowanie szczególnej ostrożności nad wodą. – Apelujemy o rozwagę podczas korzystania z akwenów. Zawsze należy sprawdzić warunki, w jakich się kąpiemy, i stosować się do zaleceń służb ratunkowych – podkreślają.

Tragiczne odkrycie nad Jeziorem Lubieńskim to smutne przypomnienie, że wakacyjny wypoczynek, choć pełen radości, może nieść również niebezpieczeństwo. Policjanci i ratownicy każdego roku właśnie w sezonie letnim mają najwięcej pracy – dlatego apelują o rozsądek, odpowiedzialność i ostrożność przy korzystaniu z kąpielisk.