Śmiertelny wypadek na skrzyżowaniu w Chodeczu. Nie żyje motocyklista

Do śmiertelnego wypadku doszło w piątek (21 czerwca) w miejscowości Chodecz w powiecie włocławskim. Jak informuje „Gazeta Pomorska”, zgłoszenie o zderzeniu motocykla z samochodem osobowym przy ul. Warszawskiej wpłynęło do oficera dyżurnego stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu o godzinie 16:04.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe: dwa zastępy straży pożarnej, policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Niestety, mimo intensywnych prób reanimacji, życia motocyklisty nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł na miejscu.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że motocyklista, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, uderzył w osobowego opla. Samochodem kierowała kobieta. Została przebadana pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, była trzeźwa.

Jak przekazała „Gazecie Pomorskiej” aspirant Renata Wróblewska-Czaplicka z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, na miejscu przez kilka godzin pracowali funkcjonariusze policji oraz prokurator. Służby apelują o ostrożność na drodze.

Lato to okres zwiększonego ruchu na drogach. Dobre warunki atmosferyczne zachęcają do jazdy motocyklem, ale równocześnie niosą ze sobą większe ryzyko. Policja apeluje, by każdy manewr był przemyślany, a prędkość dostosowana nie tylko do ograniczeń, ale także do sytuacji na drodze.

W przypadku zderzenia z motocyklistą kluczowe jest szybkie i odpowiednie udzielenie pierwszej pomocy.

Jeżeli faktycznie będziecie świadkami takiego zdarzenia: przede wszystkim zabezpieczcie miejsce wypadku: włączcie światła awaryjne, ustawcie trójkąt ostrzegawczy i wezwijcie służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer 112. Następnie podejdźcie ostrożnie do poszkodowanego motocyklisty, nie ruszajcie go, jeśli nie ma bezpośredniego zagrożenia życia, ponieważ może mieć urazy kręgosłupa.

Sprawdźcie, czy oddycha i czy ma tętno. Jeśli nie, rozpocznijcie resuscytację krążeniowo-oddechową. W razie krwawienia starajcie się je zatamować, a jeśli motocyklista jest przytomny, uspokójcie go i monitorujcie jego stan do przyjazdu ratowników.