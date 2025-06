Zakończenie roku w memach! Uczniowie świętują, nauczyciele oddychają z ulgą [GALERIA]

Zakończenie roku w memach! Uczniowie świętują, nauczyciele oddychają z ulgą

Zakończenie roku szkolnego to tradycyjnie czas podsumowań, świadectw, kwiatów dla nauczycieli i uścisków w szkolnych korytarzach. Ale w dobie internetu to też wielkie święto memów – bo nic nie oddaje radości uczniów lepiej niż zabawna grafika z podpisem „Nareszcie wolne!”.

W sieci aż roi się od obrazków pokazujących euforię uczniów, którzy z plecakami rzuconymi w kąt ruszają w stronę wakacyjnej wolności. Nie brakuje też ujęć zmęczonych nauczycieli z podpisami typu „Przeżyłem – do września!”. Popularne są również żarty o rodzicach, którzy zastanawiają się, jak przetrwać dwa miesiące bez szkolnej rutyny.

Memy to również okazja do spojrzenia z przymrużeniem oka na miniony rok: sprawdziany, kartkówki, zdalne nauczanie (wciąż pojawiają się odniesienia), a także klasyczne teksty nauczycieli, które na koniec roku wracają jak bumerang. „Nie jesteście gotowi na następną klasę”, „Wszystko będzie na teście” czy „Cisza, bo nie wyjdziecie wcześniej” – to tylko niektóre z cytatów, które w memowej formie zyskują nowe życie.

Uczniowie żegnają szkołę, nauczyciele odkładają dzienniki, a Internet świętuje po swojemu – śmiechem. Jeśli jeszcze nie widzieliście najlepszych memów na zakończenie roku, to czas to nadrobić. Bo choć szkoła się kończy, to dobry humor zostaje z nami na całe wakacje.

