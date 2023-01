Zapłacił prawie 7 tys. zł za bilet parkingowy na bydgoskim lotnisku! Jak to możliwe?!

31. Finał WOŚP w Bydgoszczy. "Światełko do Nieba" bez huku petard [ZDJĘCIA, WIDEO]

Parking przy bydgoskim lotnisku działa w znanym wszystkim systemie. Wjeżdżając pobieramy bilet i otwiera nam się bramka. Następnie parkujemy pojazd. Wyjeżdżając – skanujemy bilet, który musimy opłacić, a maksymalnie możemy pozostawić pojazd na 30 dni (na jednorazowym bilecie pobranym przy bramce). Parking jest monitorowany, lecz niestrzeżony.

Pod koniec stycznia 2023 roku jeden z pasażerów opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym pokazał rachunek, który otrzymał przy wyjeździe z lotniska. Kwota była niezwykle wysoka i wyniosła 6750 zł! Pojazd stał przed lotniskiem łącznie 5 dni (112 godzin i 26 minut). A kierowca chcąc nie chcąc musiał opłacić należność, by wyjechać z parkingu - wyjaśnia Radio ESKA.

Sprawą zajął się "Express Bydgoski", który odezwał się do rzecznika Bydgoskiego Portu Lotniczego z zapytaniem, czy przypadkiem nie doszło do pomyłki. Nawet w przypadku zaparkowania pojazdu na prawie tydzień kwota do zapłaty graniczy z absurdem.

Jak się okazało – doszło do nieporozumienia, a lotnisko podjęło już decyzję o natychmiastowym zwrocie środków na kartę płatniczą kierowcy. Tak, by jak najszybciej pieniądze z powrotem trafiły do mężczyzny.

- Doszło do awarii systemu – poinformował Bydgoski Port Lotniczy dziennikarzy "Expressu". Jak dodał rzecznik lotniska w rozmowie z dziennikiem – pasażer, który padł ofiarą awarii otrzymał należytą pomoc w punkcie informacji od pracowników portu lotniczego.

