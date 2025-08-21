Zderzenie dwóch aut na S5 w Żninie! Trzy osoby trafiły do szpitala [ZDJĘCIA]

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-08-21 14:14

Droga ekspresowa S5 w Żninie znów była miejscem dramatycznych zdarzeń. Najpierw doszło do dachowania samochodu osobowego po najechaniu na oponę, którą wcześniej zgubił wóz amerykańskich żołnierzy. Niedługo później zderzyły się dwa auta i trzy osoby trafiły do szpitala. To kolejny dzień z poważnymi wypadkami na tym odcinku trasy.

Super Express Google News

Na 108. kilometrze drogi ekspresowej S5 w Żninie w czwartek, 21 sierpnia doszło do groźnego wypadku. Jak poinformował asp. Marcin Pawłowski z Wydziału Operacyjno–Szkoleniowego KP PSP w Żninie, dwa samochody osobowe zderzyły się ze sobą, gdy jeden z nich uderzył w tył drugiego. – W wyniku zdarzenia trzy osoby zostały poszkodowane. Dwie trafiły do szpitala w Żninie, a jedna została przewieziona do Bydgoszczy – przekazał strażak.

Na miejscu pracowały jednostki PSP i OSP Żnin oraz policja. Działania ratownicze polegały na uprzątnieciu miejsca zdarzenia. W tym czasie ruch aut odbywał się jednym pasem. Policja prowadzi obecnie czynności, które mają ustalić przyczynę kolizji.

Nie był to jednak jedyny wypadek tego dnia na żnińskim odcinku ekspresówki. Kilka kilometrów wcześniej, na 106. kilometrze w kierunku Bydgoszczy, doszło do dachowania auta osobowego.

Zderzenie dwóch aut na S5 w Żninie! Trzy osoby trafiły do szpitala [ZDJĘCIA]
5 zdjęć

Jak wyjaśnił Radiu PiK ogniomistrz Marcin Dijana, dyżurny straży pożarnej w Żninie, całe zdarzenie miało nietypowy początek: – Oponę zgubił przejeżdżający wcześniej wóz amerykańskich żołnierzy. Amerykanie nawet tego nie zauważyli. Opona uderzyła w jadący za nią samochód, który został lekko uszkodzony – kierowca ruszył w pogoń i dawał znaki żołnierzom, ale bezskutecznie – relacjonował strażak.

Niestety, pozostawiona na jezdni opona stała się przyczyną poważniejszego wypadku. Na leżący element najechał kolejny samochód osobowy, w którym podróżowało pięć osób. Auto dachowało, ale pasażerowie mieli ogromne szczęście – wszyscy zdołali wydostać się z pojazdu o własnych siłach. Jedna osoba wymagała hospitalizacji.

Droga w miejscu zdarzenia została całkowicie zablokowana, a służby prowadziły akcję ratowniczą i zabezpieczały niebezpieczny odcinek.

Ryszard Rynkowski miał wypadek! Był w drodze na festiwal w Opolu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

S5 WYPADEK