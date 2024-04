Żużel. Zmarzlik czarował, GKM miał potężne dziury. Bez niespodzianki w Grudziądzu

Jasnowidz Jackowski już wie, co się stanie na szczytach władzy. Zobaczył to dokładnie, wszystko się potwierdza

Orlen Oil Motor Lublin broni tytułu mistrza Polski i zdaniem ekspertów złożył drużynę, która jest zdecydowanym faworytem tegorocznych rozgrywek. Dołączył czołowy polski junior Wiktor Przyjemski, a Mateusz Cierniak przeszedł na pozycję u24. Odszedł za to Jarosław Hampel, który reprezentuje barwy NovyHotel Falubazu Zielona Góra. Z kolei w GKM-ie pojawili się Jaimon Lidsey oraz Jason Doyle, a pożegnano Gleba Czugunowa. Pozycję u24 zajął Kacper Pludra, a formację juniorską tworzyli Kacper Łobodziński i objawienie fazy play-off sezonu 2023, Kevin Małkiewicz. - To jest ciągle młody chłopak. Potrzebuje spokoju - przekonywał przed meczem trener Robert Kościecha, debiutujący w roli menedżera "Gołębi". Kto wypadł lepiej na inaugurację? Niespodzianki nie było. Nasze podsumowanie znajdziecie pod galerią ze zdjęciami.

Żużel. GKM - Motor: Mistrz Polski nie zawiódł w meczu 1. kolejki PGE Ekstraligi

W biegu nr 2 swój pierwszy triumf w PGE Ekstralidze zaliczył Wiktor Przyjemski. Juniorska para GKM-u zdołała jednak pokonać Bartosza Bańbora i remis 3:3 mogła uznać za sukces. Z czasem objawiły się jednak potężne problemy duetu Wadim Tarasienko - Kacper Pludra. Druga linia "Gołębi" była tłem dla rywali, a liderzy Motoru również byli lepsi od Doyle'a, czy Maxa Fricke'a.

Trener Robert Kościecha starał się łatać dziury rezerwami taktycznymi, ale do problemów Pludry i Tarasienki dochodziła jeszcze sinusoida Jaimona Lidseya. Po drugiej stronie kapitalnie wyglądali Zmarzlik z Kuberą, a drugą trójkę dorzucił również Przyjemski. Bieg nr 11 przyniósł podwójny triumf duetu Doyle - Fricke, a za ich plecami przyjechał Kubera. To dało wynik 32:34, co kibice gospodarze powitali z entuzjazmem. Kolejne dwie gonitwy to jednak podwójne ciosy przyjezdnych, którzy sięgnęli po zasłużone zwycięstwo.

Motor stanowił kolektyw, każdy z zawodników dorzucił cegiełkę do pierwszego wyjazdowego triumfu. Po stronie GKM-u dziury były widoczne z kosmosu. Trener Robert Kościecha przyznał przed kamerami Canal+ Sport, że drużyna musi wyciągnąć wnioski przed kolejnymi spotkaniami.

ZOOleszcz GKM Grudziądz - Orlen Oil Motor Lublin 38:52

ZOOleszcz GKM Grudziądz - 38

9. Max Fricke - 12 (2,2,3,3,1,1)

10. Kacper Pludra - 0 (0,0,-,-)

11. Jaimon Lidsey - 9 (0,3,0,2,1,3)

12. Wadim Tarasienko - 1+1 (0,0,1*,-,0)

13. Jason Doyle - 9+1 (2,2,3,2*,w,0)

14. Kacper Łobodziński - 4+2 (1*,1,2*)

15. Kevin Małkiewicz - 3 (2,1,0)

16. Jan Przanowski - NS

Orlen Oil Motor Lublin - 52

1. Dominik Kubera - 11+1 (3,3,2,1,2*)

2. Jack Holder - 6+2 (1,d,1*,3,1*)

3. Fredrik Lindgren - 7+1 (1,1*,u,3,2)

4. Mateusz Cierniak - 5+1 (2*,2,1,0)

5. Bartosz Zmarzlik - 14+1 (3,3,3,2*,3)

6. Wiktor Przyjemski - 6 (3,3,0)

7. Bartosz Bańbor - 3+1 (0,1,2*)

8. Bartosz Jaworski - NS

Bieg po biegu: