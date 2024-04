Żużel. KS Apator Toruń zaprezentował kevlary na sezon 2024

Nie wróciła do domu po świętach. Młoda kobieta zginęła w strasznym wypadku pod Toruniem

W Wielkanocny Poniedziałek (1 kwietnia 2024) KS Apator Toruń zasugerował w mediach społecznościowych kevlary w kolorze purpury. Wielu zastanawiało się, czy to prima aprilis, czy coś poważnego się za tym kryje. Odpowiedź poznaliśmy dzień później, podczas prezentacji drużyny w Auli UMK w Toruniu. Nowe "garnitury" żużlowców z pewnością nie są fioletowe, za to znacząco różnią się od tych z sezonu 2023. Zaryzykujemy że są elementy, które zaskoczą fanów z grodu Kopernika. Najważniejszymi pozostaną jednak wyniki, które "Anioły" będą osiągać w swoich strojach.

Zobacz nowe kevlary KS Apatora Toruń w galerii ze zdjęciami

Żużel. Apator szykuje się do sezonu 2024 PGE Ekstraligi. Wyjazd na początek

Podopieczni trenera Piotra Barona rozpoczną sezon od wyjazdu do Gorzowa. Mecz z tamtejszą Stalą zaplanowano na 14 kwietnia. Wcześniej, "Anioły" odjadą dwumecz sparingowy z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Do tej pory KS Apator wygrał dwa spotkania testowe - na Motoarenie przegrywały NovyHotel Falubaz Zielona Góra i ZOOleszcz GKM Grudziądz. Rywale wygrywali za to na swoich torach.

W składzie torunian nie ma zmian w stosunku do sezonu 2023. Seniorami są Emil Sajfutdinow, Patryk Dudek, Paweł Przedpełski i Wiktor Lampart (u24). Zagranicznym zawodnikiem jest Brytyjczyk Robert Lambert, a juniorzy to Krzysztof Lewandowski, Mateusz Affelt i Oskar Rumiński. Od maja będzie można korzystać również z Antoniego Kawczyńskiego, który skończy 16 lat.