Zwłoki kobiety tuż obok bloku! Przerażające odkrycie w Świeciu

W Świeciu dokonano tragicznego odkrycia – znaleziono zwłoki 93-letniej kobiety.

Ciało seniorki znajdowało się tuż przy bloku, w którym mieszkała.

Jedną z badanych hipotez jest nieszczęśliwy wypadek, jednak policja wyjaśnia okoliczności pod nadzorem prokuratora.

Co doprowadziło do śmierci seniorki i jakie są najnowsze ustalenia śledczych?

Dramatycznego odkrycia dokonano w czwartek, 28 sierpnia. Na ulicy Wojska Polskiego w Świeciu odnaleziono zwłoki 93-letniej kobiety. Jak ustaliła „Gazeta Pomorska”, ciało znajdowało się tuż przy bloku, w którym mieszkała seniorka.

Informację o zdarzeniu potwierdziła w rozmowie z dziennikarzami mł. asp. Joanna Tarkowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świeciu. – Zwłoki 93-letniej kobiety odnaleziono rano – przekazała w rozmowie z dziennikarzami.

Według nieoficjalnych ustaleń dziennika, jedną z hipotez badanych przez służby jest nieszczęśliwy wypadek – istnieje przypuszczenie, że kobieta mogła wypaść z okna swojego mieszkania. Policja nie potwierdza jednak na razie tej wersji. – Pod nadzorem prokuratora wyjaśniamy okoliczności zdarzenia – podkreśla Joanna Tarkowska.

Na miejscu pracowali funkcjonariusze oraz prokurator, którzy zabezpieczyli teren i przeprowadzili czynności procesowe. Śledczy będą ustalać dokładny przebieg wydarzeń oraz przyczyny śmierci seniorki.

Sprawa budzi duże emocje wśród mieszkańców Świecia, którzy są poruszeni tragedią. Jak zaznacza „Gazeta Pomorska”, na ten moment policja nie udziela szerszych informacji do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.