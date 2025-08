Nie zdążył skręcić. Tragiczny finał wypadku pod Świeciem

W Sulnówku doszło do tragicznego wypadku drogowego z udziałem motoroweru i motocykla, w wyniku którego 62-letni motorowerzysta zmarł.

Wstępne ustalenia wskazują, że do zderzenia doszło podczas manewru skrętu motoroweru, wyprzedzanego przez motocykl.

Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia dokładnych przyczyn i odpowiedzialności za ten tragiczny wypadek.

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek, 29 lipca 2025 roku, około godziny 17:00 w miejscowości Sulnówko, leżącej w gminie Świecie w województwie kujawsko-pomorskim. Na jednej z lokalnych dróg zderzyły się dwa jednoślady – motorower i motocykl marki BMW. Jak podała Gazeta Pomorska, jeden z uczestników zdarzenia, 62-letni kierowca motoroweru, trafił do szpitala w ciężkim stanie. Niestety, po kilku dniach walki o jego życie, zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Zobacz: Tragiczny pożar mieszkania pod Świecie. W płomieniach zginęła kobieta!

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna kierujący motorowerem zamierzał skręcić w drogę podporządkowaną. W tym samym czasie był już wyprzedzany przez motocyklistę jadącego za nim. 62-latek najprawdopodobniej nie upewnił się, czy może bezpiecznie wykonać manewr skrętu, i wtedy doszło do zderzenia. Motocykl z impetem uderzył w motorower, a jego kierowca doznał bardzo poważnych obrażeń.

„Pomimo udzielonej pomocy medycznej i hospitalizacji, życia 62-letniego motorowerzysty nie udało się uratować” – podała Gazeta Pomorska.

Na miejscu zdarzenia pracowały służby ratunkowe, policja i prokuratura. Ruch w rejonie wypadku był przez pewien czas utrudniony. Policjanci pod nadzorem prokuratora będą teraz szczegółowo analizować przebieg i przyczyny tego tragicznego wypadku. Kluczowe będzie ustalenie, czy zawiniła nieuwaga kierowcy motoroweru, nadmierna prędkość motocyklisty, czy może inne czynniki.