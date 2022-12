31-latek zginął w pożarze domu pod Strzelcami Krajeńskimi

W pożarze domu jednorodzinnego w Gościmiu pod Strzelcami Krajeńskimi zginął mieszkający tam ze swoją mamą 31-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło w piątek, 16 grudnia, a zgłoszenie - dotyczące zadymienia na 1. piętrze budynku - wpłynęło do straży pożarnej o godz. 4.37. Na miejsce skierowano 8 zastępów straży pożarnej, ale zanim dojechały one miejsce, na pomoc kobiecie i mężczyźnie ruszyły osoby postronne. 59-latka sama wybiegła z objętego płomieniami budynku, natomiast 31-latek został zniesiony na parter, skąd do karetki pogotowia przetransportowali go strażacy - na pomoc poszkodowanemu było już jednak za późno, bo lekarz stwierdził zgon. Jego matce nic się nie stało

- Pożar został ugaszony i nie rozprzestrzenił się poza drugą kondygnację budynku - mówi starszy kapitan Paweł Kaczmarczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich.

Przyczyny pożaru wyjaśnia tamtejsza policja.

