Gorzów. Małe dzieci znęcały się nad gołębiem. Kopały go niczym piłkę

Organizacja "Furious Bibo Family - ratujemy ptaki Gorzów Wielkopolski" poinformowała, że grupa dzieci doprowadziła do śmierci gołębia, znęcając się nad ptakiem. Z zamieszczonego na profilu facebookowym wpisu wynika, że uczniowie, "wiek około 4 klasy może", dopuścili się wyjątkowo brutalnych zachowań, kopiąc zwierzę jak piłkę. Jeszcze żywego gołębia zabrała z boiska przy ul. Batalionu Zośka młoda dziewczyna i oddała go pod opieką ludziom z gorzowskiej organizacji, ale na pomoc było za późno - ptak zmarł w ogromnym cierpieniu. Sprawa znęcania się przez dzieci ma zostać zgłoszona policji. - Pytam się, jak wychowujecie swoje dzieci, że kopią zwierze? Powinniście jako rodzice odpowiadać karnie za swoje własne dzieci! Gdybym tylko miała nagranie z monitoringu, każdy z was dostałby za takie wspaniałe pociechy (bo przecież mój synek to w domu taki grzeczny)... - informuje z goryczą profil.

Dzieci z Gorzowa jak "potwory"

Suchej nitki na młodocianych oprawcach nie pozostawili też internauci, którzy zgodnie potępiają takie zachowania. - Nie mam litości nawet dla takich młodych morderców - pisze jedna z komentujących. Jeszcze inna nazywa podejrzaną grupkę "potworami". To nie koniec.

- Stosunek do zwierząt jest miarą człowieczeństwa. Tyle, że człowiek nie ma nawet szacunku do drugiego człowieka, a zwierzęta traktuje jak drzewo, ławkę - kopnąć, zniszczyć, połamać. Czyli tak samo bez empatii. Rośnie pokolenie zimnych zwyrodnialców, czerpiących wzorce ze swoich rodziców (?), albo wychowywane bez rodziców i bez wartości oraz uczuć. Dorośli nie są lepsi, a agresja narasta - dodaje kolejna internautka.