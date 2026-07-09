Pogoda w Gorzowie Wielkopolskim, 10-12 lipca

Przed mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego trzy dni ze stabilną i bardzo przyjemną aurą. Najważniejszą informacją jest całkowity brak opadów, który utrzyma się przez cały weekend. Co więcej, z dnia na dzień będzie robiło się coraz cieplej, a termometry pokażą wartości idealne do wypoczynku na świeżym powietrzu. Trend będzie wyraźnie wzrostowy, a finał weekendu okaże się najcieplejszy.

Piątek, 10 lipca: Spokojny i ciepły początek

Weekend rozpocznie się pogodnie. W piątek niebo nad Gorzowem Wielkopolskim będzie tylko w niewielkim stopniu zachmurzone, co zapewni dużą dawkę słońca. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 26 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę przyniesie ochłodzenie do około 13 stopni. Tego dnia odczuwalny może być wiatr, którego średnia prędkość osiągnie około 4 m/s.

Sobota, 11 lipca: Najwięcej słońca

Sobota zapowiada się na najbardziej słoneczny dzień weekendu. Prognozy dla Gorzowa Wielkopolskiego przewidują bezchmurne niebo, co z pewnością ucieszy osoby planujące spędzić czas na zewnątrz. Temperatura maksymalna utrzyma się na podobnym poziomie co w piątek i ponownie sięgnie 26 stopni. Wiatr wyraźnie osłabnie do około 3 m/s. Warto jednak pamiętać, że sobotnia noc będzie najchłodniejsza w ten weekend, z temperaturą spadającą do około 12 stopni.

Niedziela, 12 lipca: Wyraźne ocieplenie na koniec weekendu

Finał weekendu przyniesie odczuwalną zmianę. W niedzielę nad miasto napłynie znacznie cieplejsze powietrze, a temperatura w ciągu dnia podskoczy aż do 29 stopni. Będzie to zdecydowanie najcieplejszy moment weekendu. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, jednak nie przyniesie ono żadnych opadów deszczu. Wiatr pozostanie łagodny, co sprawi, że odczucie ciepła będzie jeszcze większe.

Weekend w Gorzowie Wielkopolskim. Jak spędzić czas?

Słoneczna i bezdeszczowa pogoda stworzy doskonałe warunki do aktywności na świeżym powietrzu. To idealny moment na dłuższe spacery po terenach zielonych czy wycieczki rowerowe po okolicznych ścieżkach. Ciepła aura, zwłaszcza w niedzielę, będzie sprzyjać relaksowi nad wodą lub rodzinnemu piknikowi w jednym z miejskich parków. Warto w pełni wykorzystać ten czas na aktywny wypoczynek i ładowanie baterii przed nowym tygodniem.

Dane pogodowe: OpenWeather