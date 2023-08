Śmiertelny wypadek w Gorzowie Wielkopolskim. Stan poszkodowanych nie pozwalał na przesłuchanie

Jedna osoba nie żyje, a 5 zostało rannych, ale nadal nie można ich przesłuchać - wszyscy brali udział w wypadku na ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Do zdarzenia doszło w sobotę, 12 sierpnia, przed godz. 15, gdy sześć osób podróżowało vanem marki Fiat. Samochód przemieszczał się od strony trasy S3 w kierunku miasta, ale zjechał nagle z drogi i uderzył w betonowe ogrodzenie. 43-letnia kobieta, pasażerka pojazdu, zginęła na miejscu, natomiast pozostałe osoby: dwie kobiety i trzech mężczyzn (wszyscy w wieku 36-59 lat) odniosły obrażenia ciała. Jak informuje policja, były one na tyle poważne, że żadnego z poszkodowanych, w tym 36-letniego kierowcy, nie udało się przesłuchać. Dwie z tych osób odniosły rany zagrażające ich życiu. Mundurowi nadal wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia, co robią pod nadzorem prokuratury w Gorzowie Wielkopolskim. - Czekamy, aż stan którejś z poszkodowanych osób poprawi się na tyle, by można ja było spytać o przebieg zdarzenia, o ile będę one w ogóle cokolwiek pamiętać - mówi komisarz Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Źródło: gorzowianin.com

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania