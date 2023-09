Kobieta przeżyła upadek z 9. piętra! Tam ją znaleziono

Kobieta przeżyła upadek z 9. piętra wieżowca. Dramatyczne sceny w Gorzowie

Kobieta, która wyskoczyła z wieżowca przy ul. Gwiaździstej w Gorzowie Wielkopolskim, przeżyła upadek, a teraz walczy o życie w szpitalu. Wszystko działo się w poniedziałek, 11 września, we wczesnych godzinach porannych - służby ratownicze otrzymały w tej sprawie zgłoszenie ok. godz. 5.30. Jak wynika ze wstępnych ustaleń poszkodowana wyskoczyła z półpiętra między 9. a 10 kondygnacją budynku, lądując na daszku zamontowanym nad drzwiami do jednej z klatek. - Mój partner, jak jechał do pracy, widział, że ktoś leży na daszku od klatki schodowej. Na miejscu była policja, straż pożarna i pogotowie - powiedziała w rozmowie z serwisem Gorzowianin.com mieszkanka tych samych okolic. Poszkodowana kobieta odniosła ciężkie obrażenia ciała i została przetransportowana do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. Tamtejsza policja wyjaśnia, jak doszło do zdarzenia.

Gdzie szukać pomocy? Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.