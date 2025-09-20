Ktoś namawia do "lajkowania" filmów? Uważaj na oszustów!

„Polub film – zarobisz pieniądze”. Oszuści mają nowy sposób, ich ofiarą padła mieszkanka Gorzowa

Policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego ostrzegają przed nową metodą internetowych oszustów. 23-letnia mieszkanka miasta straciła ponad 5 tysięcy złotych, wierząc w łatwy zarobek za polubienia filmów i aktywność w sieci. Jak doszło do oszustwa? Kobieta natrafiła na jednej z platform społecznościowych na reklamę, która obiecywała zarobek za proste zadania: polubienia filmów, ofert sprzedaży czy logowanie się na wskazanych stronach. Początkowo na jej konto trafiały drobne kwoty, co miało uwiarygodnić cały proces. Kobieta była pewna, że znalazła prosty sposób na zarabianie przez internet. Niestety, wszystko to okazało się zbyt piękne, by mogło być prawdziwe.

ZOBACZ TEŻ: Przywieźli paczkę za pobraniem? Uważaj na zawartość!

Szybko okazało się bowiem, że kolejne zadania polegały na... wykonywaniu przelewów – najpierw na około 1000 zł, następnie na 4000 zł. Gdy kobieta wykonała te transakcje, „opiekun” poinformował ją, że środki zostały zablokowane i aby je odzyskać, musi wpłacić kolejne… 10 tysięcy złotych. Wtedy 23-latka zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa.

"Ważne jest, by podchodzić z ogromną ostrożnością do wszelkich ofert szybkiego zarobku w internecie"

"Przestępcy śledzą rynek i dostosowują swoje działania do bieżących trendów. Dlatego tak ważne jest, by podchodzić z ogromną ostrożnością do wszelkich ofert szybkiego zarobku w internecie" – przypomina aspirant Agnieszka Wiśniewska z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Policja podkreśla, że tego typu schematy opierają się na wzbudzaniu zaufania i stopniowym namawianiu ofiar na coraz większe wpłaty. Choć w tym przypadku czujność kobiety uchroniła ją przed stratą kolejnych kilkunastu tysięcy złotych, zdążyła stracić ponad 5 tysięcy zł.

Sonda Czy spotkałeś się kiedyś z próbą oszustwa przez telefon lub internet? Tak. Nie.

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Bez 6/10 nie pokazuj się na mieście! Pytanie 1 z 10 Mount Everest leży na granicy Chin i... Nepalu Pakistanu Indii Następne pytanie