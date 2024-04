Nie żyje skatowany noworodek. Tragiczne wieści ze szpitala

Wziął psa i drut, teraz szuka go całe miasto! Jest nagroda za znalezienie zwyrodnialca

Gorzów Wielkopolski. Noworodek nie żyje, rodzice z zarzutami

Nie żyje chłopczyk z Gorzowa Wielkopolskiego, który we wtorek (26 marca) trafił do miejscowego szpitala w ciężkim stanie. Dziecko było skatowane. Lekarze, widząc obrażenia chłopca, zawiadomili policję. Chłopczyk przetransportowany został do Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu. Niestety, w piątek (5 kwietnia) chłopiec zmarł.

W związku ze sprawą policjanci kilka dni temu zatrzymali rodziców chłopca. 24-letnia kobieta i 25-letni mężczyzna usłyszeli zarzut znęcania się. Młodzi rodzice w poniedziałek (8 kwietnia) mogą mieć zmienione zarzuty. Niedługo po zdarzeniu rodzice twierdzili, że nic się nie stało. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura w Gorzowie Wielkopolskim.

