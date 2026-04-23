Pogoda na weekend w Gorzowie Wielkopolskim 24-26 kwietnia. Po ciepłej sobocie nadejdzie wyraźne ochłodzenie

Arkadiusz Iskierka
2026-04-23 15:16

Nadchodzący weekend 24-26 kwietnia w Gorzowie Wielkopolskim przyniesie mieszkańcom bardzo zmienną aurę. Piątek będzie pochmurny, ale stabilny. Sobota okaże się najcieplejsza, jednak pojawią się opady deszczu i silniejszy wiatr. Z kolei niedziela przyniesie duży spadek temperatury, ale jednocześnie rozpogodzenia i więcej słońca.

Pogoda w Gorzowie Wielkopolskim: 24-26 kwietnia

Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego w ciągu najbliższych dni doświadczą prawdziwej mieszanki pogodowej. Weekend rozpocznie się od spokojnej, choć pochmurnej aury. Sobota przyniesie wzrost temperatury, ale też deszcz i wiatr. Niedziela natomiast upłynie pod znakiem słońca, któremu towarzyszyć będzie jednak odczuwalne ochłodzenie.

Piątek w Gorzowie Wielkopolskim zapowiada się jako dzień bez opadów, ale z całkowitym zachmurzeniem. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 15 stopni Celsjusza, co zapewni dość komfortowe warunki na zewnątrz. Noc będzie chłodna, z temperaturą minimalną spadającą do około 5°C. Wiatr powieje z umiarkowaną prędkością, osiągając w porywach około 4 m/s.

Cieplejsza sobota z deszczem i silnym wiatrem

Sobota będzie najcieplejszym dniem weekendu. Temperatura maksymalna wzrośnie do około 16 stopni Celsjusza, a na niebie pojawi się więcej przejaśnień. Niestety, wyższej temperaturze będą towarzyszyć inne zjawiska. Prognozowane są niewielkie opady deszczu, a wiatr wyraźnie przybierze na sile, osiągając średnią prędkość około 7 m/s. Noc z soboty na niedzielę będzie podobna do poprzedniej, z temperaturą minimalną na poziomie około 5°C.

Słoneczna, ale chłodna niedziela na zakończenie weekendu

Ostatni dzień weekendu przyniesie największą zmianę w pogodzie. W niedzielę nad Gorzowem Wielkopolskim pojawi się bezchmurne niebo i dużo słońca. Będzie to jednak zimny dzień. Temperatura w ciągu dnia spadnie i wyniesie maksymalnie około 11 stopni Celsjusza. Noc z niedzieli na poniedziałek okaże się najzimniejsza w całym okresie, z temperaturą spadającą do zaledwie 3°C. Wiatr nieco osłabnie w porównaniu do soboty, wiejąc z prędkością około 5 m/s.

Jak spędzić weekend w Gorzowie Wielkopolskim?

Zmienna aura będzie miała wpływ na plany mieszkańców. Piątkowe popołudnie, mimo chmur, będzie dobrą okazją do spaceru, ponieważ nie powinno padać. W sobotę, z uwagi na deszcz i silny wiatr, lepszym pomysłem mogą okazać się aktywności pod dachem. Niedziela, choć chłodna, dzięki słonecznej pogodzie będzie idealna na dłuższy spacer po parku czy wycieczkę rowerową, warto jednak pamiętać o cieplejszym ubraniu.

Dane pogodowe: OpenWeather

