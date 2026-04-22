Tragiczny finał interwencji na S3. Węgier zginął pod kołami ciężarówki. Jest decyzja prokuratury

Grzegorz Kluczyński
2026-04-22 20:21

Na drodze ekspresowej S3 doszło do dramatycznych wydarzeń, które zakończyły się śmiercią obywatela Węgier. Prokuratura przedstawiła właśnie swoje ustalenia dotyczące przebiegu interwencji i zachowania uczestników zdarzenia. Jest ostateczna decyzja w sprawie tragedii.

Pościg za ciężarówką i dramatyczne zatrzymanie

Według ustaleń śledczych wszystko zaczęło się 22 listopada 2025 r., gdy policjanci ruszyli w pościg za zestawem ciężarowym poruszającym się po S3. Kierowca – obywatel Węgier, Liptak G. – miał we krwi aż 2,5 promila alkoholu i jechał w sposób zagrażający innym uczestnikom ruchu. Funkcjonariusze opisali, że mężczyzna zmuszał kierowców do gwałtownych manewrów, a nawet uniemożliwiał policjantom wyprzedzenie go mimo włączonych sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

Pościg trwał 18 kilometrów i zakończył się siłowym zatrzymaniem ciężarówki.

Kluczowe ustalenia śledztwa

Jak podaje Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., po zatrzymaniu pojazdu kierowca stawiał czynny opór. Policjanci użyli siły fizycznej, by go obezwładnić i założyć kajdanki. W tym czasie doszło do tragicznego zwrotu akcji.

Niewłaściwie zabezpieczony przez kierowcę pojazd samoczynnie ruszył, najeżdżając na Liptaka G. i raniąc jednego z funkcjonariuszy. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej, kierowca zginął na miejscu. Policjant doznał urazu nogi.

Śledczy podkreślają, że zarówno ciągnik, jak i naczepa były sprawne technicznie, a jedyną przyczyną ruszenia pojazdu było jego nieprawidłowe zabezpieczenie przez nietrzeźwego kierowcę.

Ocena działań policjantów

Prokuratura wskazała, że funkcjonariusze działali zgodnie z prawem i zastosowali najmniej dotkliwy środek przymusu bezpośredniego, czyli siłę fizyczną. Podkreślono, że obowiązek podporządkowania się poleceniom policji dotyczy każdego – niezależnie od obywatelstwa czy znajomości języka.

Śledczy zwrócili uwagę na dynamiczny przebieg interwencji, która trwała zaledwie półtorej minuty. W tak krótkim czasie policjanci nie mieli możliwości zapobieżenia samoistnemu ruszeniu ciężarówki.

Odrębne postępowanie w sprawie przestępstw drogowych

Materiały dotyczące wykroczeń i przestępstw drogowych popełnionych przez kierowcę zostały wyłączone do osobnego postępowania. To również zakończono – z uwagi na śmierć sprawcy.

