4-letni Szymuś wypadł z okna. Był "sensem życia". Tragedia w Bydgoszczy pod lupą prokuratury

Grzegorz Kluczyński
Mariusz Korzus
2026-04-22 18:50

Na swoim profilu Justyna w mediach społecznościowych zamieściła zdjęcie. Kobieta na nim trzyma w swoich rękach niemowlaka. "Mój sens życia" - napisała o zdjęciu. Tylko tyle i aż tyle. Jej "sens życia" wypadł z balkonu na piątym piętrze. Zmarł w szpitalu. Ta tragedia porusza mieszkańców Bydgoszczy. Wszyscy zastanawiają się jak malutki, czteroletni Szymuś mógł wypaść z piątego piętra. Odpowiedzi szuka na to pytanie też prokuratura.

Tragedia w Bydgoszczy. 4-letni Szymuś wypadł z okna

Blok przy ulicy Antoniego Chołoniewskiego ma ponad 100 mieszkań. W jednej z klatek mieszkała Justyna (25 l.) z partnerem Pawłem (26 l.) i synem Szymkiem w mieszkaniu na piątym piętrze. Szymuś miał dopiero cztery lata. Jego mama jest w zaawansowanej ciąży.

W poniedziałek poszła po zakupy. Gdy wróciła poprosiła swojego partnera aby zszedł do niej i pomógł jej wnieść siatki z zakupami.

- W tym czasie chłopczyk otworzył drzwi od balkonu i wypadł przez balkon - mówi dziennikarzowi "Super Expressu" jeden z bydgoskich policjantów powstrzymując łzy.

Walka o życie chłopca trwała wiele godzin

Szymuś upadł na balkon na piątym piętrze. Przez kilka godzin trwała walka o jego życie. Jego mama widziała to wszystko. Karetka musiała zabrać ją do szpitala.

- Kobieta opuściła szpital i pojechała do swojego syna - mówi jeden z policjantów

Niestety lekarze przegrali walkę o życie chłopca.

Prokuratura bada okoliczności tragedii

Prokuratura w sprawie tragedii wszczęła standardowe śledztwo. Ma ono odpowiedzieć na pytanie jak doszło do tragedii. Śledczy liczą na to, że pomoże im monitoring z kamer które mogły zarejestrować ten tragiczny wypadek.

Mama Szymka ma 25-lat. Po urodzeniu Szymka w swoich mediach społecznościowych zamieściła wzruszający wpis. Mój sens życia. Tak podpisała zdjęcie na którym jest kobieta trzymająca w rękach niemowlaka.

Balkon z którego wypadł chłopiec jest taki jak każdy balkon w bloku. Nie wiadomo jak malutki chłopiec zdołał z niego wypaść.

PROKURATURA
WYPADEK
ŚMIERĆ DZIECKA