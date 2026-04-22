Piotr zniknął bez śladu! Policja apeluje o pomoc w jego odnalezieniu

Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało o zaginięciu Piotra Becalika, 57‑letniego mieszkańca Bydgoszczy. Poszukiwany ma około 175 cm wzrostu i krępą budowę ciała. Ma siwe włosy, piwne oczy, pełne uzębienie i brak znaków szczególnych.

W chwili zaginięcia ubrany był w szare krótkie spodenki oraz ciemnogranatową bluzę zapinaną na zamek.

Policjanci z Komisariatu Bydgoszcz Śródmieście prowadzą intensywne działania poszukiwawcze i apelują do mieszkańców o pomoc. Każda informacja — nawet pozornie błaha — może okazać się kluczowa.

Osoby, które widziały Piotra Becalika lub wiedzą, gdzie może przebywać, proszone są o pilny kontakt z funkcjonariuszami pod numerami: 47 751 11 59 / 47 751 11 60 lub pod numerem alarmowym 112.

Służby podkreślają, że każdy sygnał zostanie natychmiast sprawdzony.