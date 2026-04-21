Darek zginął, gdy wracał z pielgrzymki. „Niech niebiańskie autostrady będą dla Ciebie łaskawe”

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę, 19 kwietnia 2026 roku, na odcinku DK10 w podbydgoskim Pawłówku. Jak przekazała kom. Lidia Kowalska z bydgoskiej policji, wstępne ustalenia wskazują, że 60‑letni mieszkaniec Piły, kierujący motocyklem marki Honda, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Motocyklista zjechał na pobocze i uderzył w barierę energochłonną. Zginął na miejscu.

Czytaj także: Tajemnicza śmierć ciężarnej Weroniki. „Jedyne co muszę, to poznać prawdę”

Policjanci, pod nadzorem prokuratora, prowadzą postępowanie mające wyjaśnić wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

We wtorek, 21 kwietnia, pojawiła się informacja, która poruszyła środowisko motocyklistów. Ofiarą wypadku okazał się Darek z Piły — uczestnik XXIII Motocyklowego Zlotu Gwiaździstego na Jasnej Górze. Wracał z pielgrzymki, która dla wielu motocyklistów jest symbolem jedności, modlitwy i rozpoczęcia bezpiecznego sezonu. Tym razem powrót okazał się dramatycznie przerwany.

W sieci pojawiły się liczne kondolencje i pożegnania, w których motocykliści wspominają go jako dobrego kolegę i pasjonata dwóch kółek. „Spoczywaj w pokoju, Darku. Niech niebiańskie autostrady będą dla Ciebie łaskawe” — napisano w jednym z poruszających wpisów.

Rodzinie i bliskim zmarłego składane są najszczersze wyrazy współczucia.