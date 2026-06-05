Mała Zosia wypadła z okna na 11. piętrze. Jej matka była pijana!

Upadek z 11. piętra. Dramatyczna akcja ratunkowa

Do tragedii doszło około godziny 10 rano na osiedlu Południe. To tam, z okna wieżowca przy ul. Wiejskiej, wypadła mała Zosia. Wcześniej służby informowały, że dziecko ma około czterech lat — teraz wiadomo już, że dziewczynka ma pięć.

Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, policję, zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec LPR. Dziewczynka spadła na zarośla rosnące tuż przy budynku, co — jak podkreślają ratownicy — mogło uratować jej życie.

Transport do Bydgoszczy. Lekarze walczą o życie Zosi

Po udzieleniu pierwszej pomocy na miejscu podjęto decyzję o natychmiastowym transporcie lotniczym. Śmigłowiec LPR zabrał dziewczynkę do specjalistycznego szpitala w Bydgoszczy.

— Prokuratura została poinformowana o wypadnięciu pięcioletniej dziewczynki z okna i jej upadku na zarośla znajdujące się przy tym budynku — przekazała Małgorzata Kręcicka z Prokuratury Okręgowej we Włocławku w rozmowie z VOX FM. — W chwili obecnej brak jest szczegółowych danych odnośnie obrażeń u dziecka.

Stan Zosi określany jest jako bardzo ciężki.

Matka pijana, prawdopodobnie pod wpływem marihuany

Najbardziej szokujące są ustalenia dotyczące opieki nad dzieckiem. 21‑letnia matka dziewczynki była kompletnie pijana.

— W chwili zdarzenia spała i była pod wpływem alkoholu — informuje prok. Kręcicka. — Po przebadaniu wynik oscylował około jednego promila alkoholu w organizmie kobiety i wartość była rosnąca. Tester narkotykowy wskazał również możliwość obecności marihuany.

Kobieta została zatrzymana. Odpowie za narażenie dziecka na utratę życia lub zdrowia, a niewykluczone, że także za inne przestępstwa.

Śledczy ustalają, jak doszło do tragedii

Policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzą intensywne czynności. W tym samym czasie lekarze w Bydgoszczy walczą o życie 5‑letniej Zosi.

4

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie