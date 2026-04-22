Nie żyje wybitny matematyk. Uczelnia w żałobie. "Profesor zawsze miał dla nas dobre słowo i zrozumienie"

Anna Kisiel
2026-04-22 9:22

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy poinformował we wtorek, 21 kwietnia, o śmierci dr. hab. Andrzeja Prószyńskiego, prof. uczelni – wieloletniego pracownika Instytutu Matematyki, cenionego wykładowcy i naukowca, który przez dekady współtworzył bydgoskie środowisko akademickie.

Autor: UKW w Bydgoszczy, pixabay.com/ Facebook
Z głębokim smutkiem społeczność Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przekazała informację o odejściu prof. Andrzeja Prószyńskiego. Jak podkreślono w komunikacie opublikowanym na oficjalnym profilu UKW, Profesor był jedną z osób, które w sposób szczególny wpłynęły na rozwój Instytutu Matematyki oraz całego środowiska naukowego w Bydgoszczy.

Prof. Andrzej Prószyński urodził się 28 lutego 1948 roku w Pucku. Po ukończeniu studiów matematycznych rozpoczął karierę naukową, koncentrując swoje badania na algebrze i zagadnieniach pokrewnych. W 1974 roku uzyskał stopień doktora nauk matematycznych w Instytucie Matematyki PAN, broniąc rozprawę „Odwzorowania wielomianowe modułów i formy wyższych stopni”. Stopień doktora habilitowanego zdobył w 1987 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK, przedstawiając pracę „Odwzorowania wyższych stopni”.

Profesor był nie tylko naukowcem, ale również aktywnym organizatorem życia akademickiego. Kierował Instytutem Matematyki w latach 1989–1993 oraz 2017–2019, pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyki i Techniki (1993–1996), a następnie Wydziału Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych (1996–1999). Jego działania przyczyniły się do rozwoju kadry, wzmocnienia pozycji instytutu i podnoszenia jakości kształcenia.

Przez lata prowadził zajęcia dydaktyczne na różnych poziomach, kształcąc kolejne pokolenia matematyków. Studenci cenili go za rzetelność, wysokie wymagania i ogromne zaangażowanie. Jego dorobek naukowy obejmuje liczne publikacje z zakresu algebry oraz materiały dydaktyczne wspierające proces nauczania.

W komunikacie UKW podkreślono, że Profesor był osobą życzliwą, zawsze gotową do rozmowy i wsparcia.

„Jego życzliwość oraz zaangażowanie w życie Wydziału i Instytutu na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Profesor zawsze miał dla nas dobre słowo i zrozumienie” – napisano.

Msza święta i pogrzeb odbędą się 22 kwietnia o godz. 14:00 w kaplicy przy cmentarzu na Siernieczku przy ul. Kaplicznej 11A w Bydgoszczy.

