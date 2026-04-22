Śmierć na przejściu dla pieszych. Rowerzystka nie przeżyła zderzenia z autem!

Inowrocławska policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratora w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło 21 kwietnia około godziny 20:15 na ul. Wojska Polskiego.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 45‑letnia kobieta wjechała rowerem na pasy, gdzie została potrącona przez nadjeżdżającego mercedesa prowadzonego przez 27‑letniego kierowcę - przekazała rzecznik inowrocławskiej policji.

Siła uderzenia była tak duża, że odrzucony rower uszkodził wiatę przystankową. W środku siedział młody mężczyzna, który na szczęście doznał jedynie niegroźnego stłuczenia i po badaniach został wypisany ze szpitala. Rowerzystki nie udało się uratować — mimo natychmiastowej reanimacji zmarła na miejscu. Kierowca mercedesa był trzeźwy, a policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.

Na miejscu pracowały służby, zabezpieczając ślady i dokumentując przebieg zdarzenia. Funkcjonariusze podkreślają, że ustalanie pełnych okoliczności tragedii wciąż trwa.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Jak przypominają mundurowi, nadmierna prędkość, nieuwaga i lekkomyślność wciąż należą do najczęstszych przyczyn wypadków. „Zwolnijmy i zachowajmy ostrożność, aby uniknąć kolejnych tragedii na drogach” — podkreślają funkcjonariusze.