Śmierć na przejściu dla pieszych. Rowerzystka nie przeżyła zderzenia z autem!

Anna Kisiel
2026-04-22 11:56

Policjanci z Inowrocławia wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w poniedziałkowy wieczór, 21 kwietnia na ul. Wojska Polskiego. 45‑letnia rowerzystka, potrącona na przejściu przez mercedesa, mimo reanimacji zmarła na miejscu.

Autor: KPP Inowrocław/ Materiały prasowe
Inowrocławska policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratora w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło 21 kwietnia około godziny 20:15 na ul. Wojska Polskiego. 

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 45‑letnia kobieta wjechała rowerem na pasy, gdzie została potrącona przez nadjeżdżającego mercedesa prowadzonego przez 27‑letniego kierowcę - przekazała rzecznik inowrocławskiej policji. 

Siła uderzenia była tak duża, że odrzucony rower uszkodził wiatę przystankową. W środku siedział młody mężczyzna, który na szczęście doznał jedynie niegroźnego stłuczenia i po badaniach został wypisany ze szpitala. Rowerzystki nie udało się uratować — mimo natychmiastowej reanimacji zmarła na miejscu. Kierowca mercedesa był trzeźwy, a policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.

Na miejscu pracowały służby, zabezpieczając ślady i dokumentując przebieg zdarzenia. Funkcjonariusze podkreślają, że ustalanie pełnych okoliczności tragedii wciąż trwa.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Jak przypominają mundurowi, nadmierna prędkość, nieuwaga i lekkomyślność wciąż należą do najczęstszych przyczyn wypadków. „Zwolnijmy i zachowajmy ostrożność, aby uniknąć kolejnych tragedii na drogach” — podkreślają funkcjonariusze.

Kujawsko-Pomorskie. Straciła prawo jazdy za potrącenie 16-letniego rowerzysty. Kobieta próbowała go wyprzedzić
