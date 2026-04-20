4-latek wypadł z okna przy ul. Chołoniewskiego w Bydgoszczy

W poniedziałkowe popołudnie, 20 kwietnia, przy ulicy Chołoniewskiego rozegrał się prawdziwy dramat. Z okna mieszkania zlokalizowanego na piątym piętrze wypadł czteroletni chłopiec. Na miejsce natychmiast zadysponowano liczne siły ratunkowe, w tym policjantów, medyków oraz dwa zastępy strażaków. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do dyspozytora około godziny 17.30.

Starszy kapitan Karol Smarz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy przekazał, że po dotarciu na miejsce ratownicy medyczni już prowadzili intensywną reanimację.

Poszkodowany maluch znajdował się na balkonie pierwszego piętra. Oznacza to, że czteroletnie dziecko przeżyło upadek z wysokości aż czterech kondygnacji. Walka o przywrócenie mu funkcji życiowych trwała kilkadziesiąt minut.

Strażacy niezwłocznie włączyli się w akcję ratunkową, wspierając medyków w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz w bezpiecznym przygotowaniu dziecka do transportu. Następnie pomogli w przeniesieniu poszkodowanego do karetki. W działania zaangażowany był również jeden ze strażaków, który wsiadł do ambulansu i kontynuował wsparcie reanimacji w trakcie przejazdu do szpitala - mówi dla "ESKI" st. kpt. Karol Smarz.

Poszkodowany czterolatek trafił ostatecznie pod opiekę personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, gdzie zajęli się nim specjaliści. Do tej pory placówka medyczna nie opublikowała żadnych oficjalnych komunikatów dotyczących aktualnego stanu zdrowia ratowanego chłopca.

Bydgoska policja bada okoliczności wypadku czteroletniego dziecka

Funkcjonariusze policji błyskawicznie zabezpieczyli teren wokół budynku i rozpoczęli gromadzenie materiału dowodowego w tej sprawie. Śledczy skrupulatnie weryfikują nieoficjalne doniesienia wskazujące, że maluch wypadł z mieszkania na piątym piętrze. Mundurowi przesłuchują świadków i dokładnie analizują każdy szczegół, aby zrekonstruować przebieg tego tragicznego zdarzenia.

Z pilnej pomocy zespołu ratownictwa medycznego musiała skorzystać również jedna z kobiet przebywających na miejscu wypadku. Rzecznik bydgoskiej straży pożarnej stanowczo zaznaczył, że pacjentka ta nie brała udziału w upadku z wysokości. Kobieta ze względu na swój nagły stan zdrowotny została zabrana do szpitala przez ratowników. Postępowanie mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej tragedii nadal trwa, a śledczy zapowiadają wkrótce nowe informacje w tej sprawie.