Gotowe do wysłania życzenia na Boże Ciało. Idealne do szybkiego wysłania SMS-em 4 czerwca

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Piękne słowa na świąteczny czas bez zbędnego wysiłku
Szukanie odpowiednich słów bywa sporym wyzwaniem podczas rodzinnych uroczystości. Z pomocą przychodzą piękne życzenia na Boże Ciało, które wystarczy skopiować i wysłać ukochanym osobom. Znajdziesz tutaj szczere oraz pełne ciepła propozycje dopasowane do różnych relacji. Taki drobny gest z pewnością wywoła uśmiech na twarzy każdego odbiorcy.
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Krótkie życzenia SMS na Boże Ciało gotowe do wysłania
Czasem wystarczy zaledwie kilka słów dla przekazania najważniejszych uczuć. Właśnie dlatego krótkie życzenia na Boże Ciało sprawdzają się wręcz doskonale w komunikacji z bliskimi. Poniższe propozycje świetnie pasują do szybkiej wiadomości tekstowej wysłanej w drodze na spacer. Wybierz najbardziej odpowiednią treść i przekaż trochę dobrej energii w to piękne czerwcowe popołudnie.
Życzę Ci pięknego i spokojnego świątecznego dnia w gronie najbliższych. Oby ten czerwcowy czas przyniósł Ci mnóstwo zasłużonego wytchnienia.
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Przesyłam mnóstwo ciepłych myśli z okazji dzisiejszego święta. Życzę Ci cudownego relaksu oraz pogody ducha na cały długi weekend.
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Mam nadzieję na Twój wspaniały i bardzo spokojny dzień. Życzę Ci wielu radosnych chwil podczas dzisiejszych świątecznych spacerów.
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Myślę o Tobie ciepło w ten wyjątkowy czwartek. Życzę Ci prawdziwego odpoczynku oraz samych radosnych momentów.
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Posyłam szczere uściski w ten piękny czerwcowy dzień. Życzę Ci dużo wewnętrznego spokoju oraz pięknych chwil w otoczeniu natury.
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Życzę Ci wspaniałego celebrowania dzisiejszego święta. Oby ten wolny czas pozwolił Ci naładować baterie na kolejne tygodnie.
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Ślę najcieplejsze pozdrowienia na ten świąteczny czas. Życzę Ci mnóstwa słońca i prawdziwego odpoczynku od codziennych obowiązków.
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Mam ogromną nadzieję na Twój cudowny dzień pełen radosnych spotkań. Życzę Ci pięknego świątecznego popołudnia w świetnym nastroju.
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Przesyłam z samego rana dużo pozytywnej energii. Życzę Ci spokojnego przeżywania dzisiejszego święta oraz wspaniałego relaksu.
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Życzę Ci dzisiaj samych dobrych myśli i mnóstwa uśmiechu. Oby ten świąteczny czwartek przyniósł Ci zasłużoną chwilę oddechu.
W galerii poniżej znajdziesz gotowe do wysłania kartki z życzeniami na Boże Ciało
Tradycyjne życzenia na Boże Ciało dla rodziny i znajomych
Dłuższe wiadomości niosą ze sobą wyjątkowy ciężar emocjonalny oraz głębszą refleksję. Takie tradycyjne życzenia na Boże Ciało wspaniale pasują do starszych członków rodziny lub ważnych współpracowników. Słowa pełne szacunku i wdzięczności budują niezwykle trwałe więzi międzyludzkie. Z pewnością docenią oni czas poświęcony na przesłanie tak pięknych i szczerych myśli.
Przesyłam szczere słowa pełne pokoju oraz dobroci w ten wyjątkowy czerwcowy czas. Życzę Ci głębokiej duchowej odnowy i niezachwianej nadziei na każdy kolejny dzień.
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Życzę Ci wielu pięknych chwil zadumy podczas dzisiejszego święta. Oby ta wyjątkowa atmosfera napełniła Twoje serce prawdziwą radością oraz życiową mądrością.
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Z okazji dzisiejszego święta pragnę przekazać Ci wyrazy ogromnego szacunku oraz najcieplejsze myśli. Życzę Ci nieustającej pogody ducha i pomyślności w podejmowaniu trudnych wyzwań.
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Kieruję do Ciebie słowa pełne wdzięczności i życzliwości w to piękne czerwcowe przedpołudnie. Życzę Ci głębokiego poczucia sensu oraz siły do spełniania najskrytszych marzeń.
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Życzę Ci dzisiaj przede wszystkim wewnętrznej harmonii i wspaniałych chwil spędzonych w gronie kochającej rodziny. Oby ten świąteczny czas stał się dla Ciebie źródłem wielkiej inspiracji.
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Pragnę podzielić się z Tobą radością płynącą z dzisiejszego święta. Życzę Ci wielu powodów do uśmiechu oraz ogromnej siły w pokonywaniu codziennych trudności.
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Przesyłam moc serdeczności oraz dobrych intencji na ten szczególny czwartek. Życzę Ci obfitości łask i samych wspaniałych ludzi na Twojej życiowej drodze.
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Z wielką sympatią przesyłam moje najszczersze intencje świąteczne. Życzę Ci niesłabnącego zapału do działania oraz prawdziwego pokoju w sercu.
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Życzę Ci pięknego i pełnego powagi przeżywania dzisiejszych uroczystości. Oby te wspólne chwile przyniosły Ci wiele satysfakcji oraz duchowego wzmocnienia.
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Ślę dzisiaj do Ciebie mnóstwo ciepła oraz najszczersze wyrazy pamięci. Życzę Ci wspaniałej równowagi w życiu oraz odwagi do realizowania wielkich celów.