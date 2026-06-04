Weekend w Bydgoszczy przyniesie deszcz. Pogoda da jednak odetchnąć w jeden dzień

Pogoda w Bydgoszczy: 5-7 czerwca

Nadchodzący weekend w Bydgoszczy upłynie pod znakiem zmiennej pogody, w której przeplatać się będą dni deszczowe z jednym suchym, ale pochmurnym. Temperatury w ciągu dnia będą oscylować w granicach 22-23 stopni Celsjusza, a noce przyniosą zauważalne ochłodzenie.

Weekend rozpocznie się deszczowo. W piątek, 5 czerwca, w Bydgoszczy prognozowane są słabe opady deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 23 stopni. Nocą temperatura spadnie do około 11 stopni, a wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Sobota bez deszczu, ale z chmurami

Sobota, 6 czerwca, przyniesie wyraźną zmianę i będzie najspokojniejszym dniem weekendu. Mieszkańcy Bydgoszczy nie muszą spodziewać się deszczu, co stworzy dobre warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Niebo będzie jednak w dużej mierze pokryte chmurami. Temperatura w ciągu dnia osiągnie maksymalnie 22 stopnie. Noc z soboty na niedzielę będzie najchłodniejsza w tym okresie, z temperaturą spadającą do około 10 stopni Celsjusza. Wiatr wyraźnie osłabnie, osiągając prędkość około 2 m/s.

Niedziela to powrót opadów i silniejszy wiatr

Poprawa pogody nie utrzyma się długo. W niedzielę, 7 czerwca, do Bydgoszczy wrócą słabe opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia utrzyma się na podobnym poziomie co w sobotę, sięgając 22 stopni. Znacząco cieplejsza będzie natomiast noc – termometry nie pokażą mniej niż 13 stopni. Tego dnia nasili się również wiatr, który będzie najmocniejszy w całym weekendzie, osiągając średnią prędkość około 4 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Bydgoszczy?

Zmienna aura będzie wymagała elastyczności w planowaniu wolnego czasu. Sobota, jako jedyny dzień bez deszczu, stworzy najlepszą okazję do aktywności na świeżym powietrzu. To dobry moment na dłuższy spacer po miejskich terenach zielonych, wycieczkę rowerową czy spotkanie w plenerze, mimo że niebo pozostanie zachmurzone. Z kolei deszczowy piątek i niedziela mogą być dobrą okazją do nadrobienia zaległości kulturalnych, odwiedzenia wystawy, kina czy spędzenia czasu w jednej z lokalnych kawiarni lub restauracji.

Dane pogodowe: OpenWeather