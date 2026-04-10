Ognisko groźnego wirusa tuż przy polskiej granicy. Niemcy natychmiast wyznaczają strefy zagrożenia

Afrykański pomór świń (ASF) w powiecie Görlitz. Niemcy potwierdzają zakażenie

Ostatniego dnia marca na obszarze Königshainer Berge w powiecie Görlitz natrafiono na martwego dzika. Badania przeprowadzone przez krajowe laboratorium referencyjne FLI jednoznacznie wykazały, że dwuletnie zwierzę było zakażone afrykańskim pomorem świń.

Saksonia zmaga się z tym problemem po raz pierwszy od kilkunastu miesięcy. Warto przypomnieć, że od 5 lutego 2026 roku wspomniany region oficjalnie posiadał status terytorium wolnego od tej choroby.

Niemieckie służby wyznaczają Sperrzone II wokół Görlitz

Reakcja Saksońskiej Dyrekcji Krajowej na wykrycie patogenu była natychmiastowa. Urzędnicy ustanowili tak zwaną strefę Sperrzone II, która obejmuje dziesięciokilometrowy promień wokół miejsca odnalezienia zakażonego dzika. Do obszaru podwyższonego ryzyka włączono szereg okolicznych gmin. Na liście znalazły się między innymi:

Hohendubrau

Horka

Kodersdorf

Königshain

Markersdorf

Neißeaue

Quitzdorf am See

Schöpstal

Löbau

Niesky

Reichenbach/O.L.

Vierkirchen

Waldhufen

Sperrzone I przy granicy z Polską. Bufor na Nysie Łużyckiej

Bezpośrednio na zachód od głównego obszaru zagrożenia władze utworzyły dodatkową strefę buforową, określaną jako Sperrzone I. Ten teren bezpośrednio przylega do funkcjonującego już wcześniej korytarza zabezpieczającego, który ciągnie się wzdłuż polskiej granicy. Rozbudowana infrastruktura złożona z podwójnych siatek ma skutecznie zablokować przechodzenie chorych zwierząt przez koryto Nysy Łużyckiej.

Walka z ASF w Saksonii. Władze używają dronów i psów tropiących

Lokalny rząd wdrożył kompleksowy plan zarządzania kryzysowego. Zdecydowano się na podjęcie kilku kluczowych i niezwykle radykalnych kroków:

rozpoczęto rygorystyczne przeczesywanie terenów leśnych przy użyciu specjalistycznych dronów oraz psów tropiących,

zdecydowano o wzmożonym odstrzale dzików, aby znacząco zredukować ich liczebność w regionie,

wstrzymano rozbiórkę starych płotów i rozpoczęto analizy dotyczące konieczności stawiania kolejnych barier,

nałożono na rolników i koła łowieckie rygorystyczne zasady bioasekuracji.

Szefowa resortu zdrowia i spraw społecznych Petra Köpping kategorycznie zaznacza, że błyskawiczna interwencja ma zatrzymać postępującą transmisję wirusa. Głównym celem urzędników jest teraz ochrona lokalnych producentów i zabezpieczenie wielkich hodowli trzody chlewnej przed katastrofalnymi skutkami epidemii.

Wirus ASF niebezpieczny dla zwierząt. Ludzie mogą czuć się bezpiecznie

Afrykański pomór świń stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo wyłącznie dla populacji dzików oraz świń hodowlanych. Zakażenie tym patogenem zazwyczaj kończy się śmiercią zwierzęcia, a medycyna wciąż nie dysponuje skuteczną szczepionką. Choroba błyskawicznie rozprzestrzenia się w środowisku na kilka sposobów:

poprzez bezpośrednie interakcje pomiędzy chorymi osobnikami,

za pośrednictwem czynnika ludzkiego, gdy patogen osiada na obuwiu, odzieży czy kołach samochodów,

wskutek kontaktu zwierząt ze skażonymi odpadkami spożywczymi.

Pomimo ogromnego zagrożenia dla sektora rolniczego, wirus ten nie stanowi absolutnie żadnego niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia człowieka.

Ognisko ASF blisko Polski. Realne zagrożenie przeniesienia wirusa

Odkrycie martwego dzika tuż za naszą zachodnią granicą budzi ogromny niepokój, ponieważ wyznaczone przez Niemców strefy buforowe dotykają polskiego terytorium. Tamtejsi specjaliści wierzą, że fizyczne bariery zatrzymają przemieszczanie się dzikiej zwierzyny w kierunku wschodnim. Głównym problemem pozostaje jednak nieświadoma działalność człowieka. Turyści, pracownicy transgraniczni czy kierowcy ciężarówek mogą bezwiednie przetransportować groźny patogen na teren naszego kraju.

Niemcy walczą z ASF w Saksonii. Służby mają doświadczenie

Powrót afrykańskiego pomoru świń do Saksonii wymusił na niemieckim aparacie państwowym podjęcie radykalnych działań prewencyjnych wokół powiatu Görlitz. Błyskawicznie uruchomiono obszary zamknięte, zintensyfikowano odstrzał sanitarny oraz wzmocniono zabezpieczenia wzdłuż linii granicznej z Polską. Sytuacja oceniana jest jako bardzo trudna, jednak tamtejsze służby weterynaryjne uspokajają, że posiadają odpowiednie zaplecze i wieloletnie doświadczenie w neutralizowaniu ognisk tej wysoce zakaźnej choroby.

