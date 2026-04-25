13‑letni Kacper zginął pod hałdą ziemi niedaleko cmentarza. Dramatyczne odkrycie matki!

Anna Kisiel
Źródło PAP
2026-04-25 7:23

W Tarnówce w Wielkopolsce doszło do wstrząsającego wypadku. Kacper został przysypany hałdą ziemi na terenie gminnym niedaleko cmentarza. Nastolatek nie żyje, a policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tragedii.

Przypomnijmy - do dramatycznego zdarzenia doszło w czwartek wieczorem, 23 kwietnia w miejscowości Tarnówka (woj. wielkopolskie). Jak przekazał PAP oficer prasowy KPP w Złotowie st. asp. Damian Pachuc, służby zostały powiadomione o wypadku tuż przed godziną 22. Na miejscu znaleziono 13‑letniego mieszkańca gminy Krajenka, który został przysypany ziemią na otwartym terenie w pobliżu cmentarza.

Wezwane służby ratunkowe mogły jedynie stwierdzić zgon chłopca.

W sprawie śmierci nastolatka pojawiły się nowe ustalenia. Jak dowiedziała się policja, Kacper po powrocie ze szkoły powiedział mamie, że jedzie hulajnogą do Tarnówki, oddalonej o kilka kilometrów, by spotkać się z kolegami. Gdy po południu kontakt z synem się urwał, kobieta sama pojechała go szukać. To właśnie ona odnalazła ciało dziecka - przysypane hałdą piachu na ogólnodostępnym terenie.

Jeszcze tego samego wieczoru policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzili oględziny miejsca i pierwsze przesłuchania. Śledczy próbują ustalić, jak doszło do tej tragicznej śmierci i czy chłopiec przebywał tam sam, czy z innymi osobami.

Śmierć nastolatka wstrząsnęła lokalną społecznością. Głos w sprawie zabrał także sołtys wsi, w której mieszkał. 

Żegnaj Kacper, niech Aniołowie uniosą Cię do Nieba bram. [*]

Rodzinie oraz sąsiadom składam najszczersze kondolencje.

Nie wszystko musimy rozumieć - napisał w mediach społecznościowych wójt wsi Węgierce. 

Okoliczności wypadku są nadal wyjaśniane.

