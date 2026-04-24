13-latek zginął przysypany ziemią na terenie żwirowni! Tragedia w Wielkopolsce

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek wieczorem, 23 kwietnia w miejscowości Tarnówka w powiecie złotowskim. Jak informuje „Głos Wielkopolski”, około godziny 22 służby otrzymały zgłoszenie o odnalezieniu 13-latka przysypanego ziemią. Zdarzenie miało miejsce na terenie żwirowni, niedaleko cmentarza.

Czytaj także: Skok z okna na trzecim piętrze i ucieczka do kanału! Strażnicy uratowali kota z opresji

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Niestety, mimo podjętej akcji, życia chłopca – mieszkańca gminy Krajenka – nie udało się uratować. Obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon.

Sprawą zajmują się policjanci pod nadzorem prokuratury, którzy ustalają dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Śledczy skupiają się obecnie na ustaleniu, w jaki sposób doszło do przysypania 13-latka ziemią oraz czy do zdarzenia mogły przyczynić się osoby trzecie - informuje dziennikarzy Damian Pachuc, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Złotowie.