13-latek zginął przysypany ziemią na terenie żwirowni! Tragedia w Wielkopolsce

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-04-24 8:38

Dramatyczne wydarzenia w powiecie złotowskim. W Tarnówce zginął 13-letni chłopiec, który został przysypany ziemią na terenie żwirowni. Okoliczności tragedii wyjaśniają policja i prokuratura – podaje „Głos Wielkopolski”.

Radiowóz i taśma policyjna

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Super Express Google News

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek wieczorem, 23 kwietnia w miejscowości Tarnówka w powiecie złotowskim. Jak informuje „Głos Wielkopolski”, około godziny 22 służby otrzymały zgłoszenie o odnalezieniu 13-latka przysypanego ziemią. Zdarzenie miało miejsce na terenie żwirowni, niedaleko cmentarza.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Niestety, mimo podjętej akcji, życia chłopca – mieszkańca gminy Krajenka – nie udało się uratować. Obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon.

Sprawą zajmują się policjanci pod nadzorem prokuratury, którzy ustalają dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Śledczy skupiają się obecnie na ustaleniu, w jaki sposób doszło do przysypania 13-latka ziemią oraz czy do zdarzenia mogły przyczynić się osoby trzecie - informuje dziennikarzy Damian Pachuc, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Złotowie.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZŁOTÓW
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE TRAGEDIA
POLICJA ZŁOTÓW