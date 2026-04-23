Pogoda na weekend w Poznaniu 24-26 kwietnia. Słoneczny początek ustąpi miejsca ochłodzeniu i deszczowi

Natalia Musiał
2026-04-23 15:42

Mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się pogodowej huśtawki w weekend 24-26 kwietnia. Po ciepłym i słonecznym piątku nadejdzie wyraźne ochłodzenie, a niebo zasnuje się chmurami. Sobota i niedziela przyniosą nie tylko niższe temperatury, ale także przelotne opady deszczu i silniejszy wiatr.

AI zdjęcie do artykułu

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Pogoda w Poznaniu: 24-26 kwietnia 2026

Nadchodzący weekend w Poznaniu zapowiada się bardzo zmiennie. Pogoda przejdzie transformację od przyjemnej, wiosennej aury w piątek, do znacznie chłodniejszych i bardziej wilgotnych warunków w niedzielę. Największa różnica będzie odczuwalna w temperaturach, które z dnia na dzień będą coraz niższe.

Słoneczny i najcieplejszy piątek

Początek weekendu, 24 kwietnia, będzie zdecydowanie najprzyjemniejszym dniem. W Poznaniu prognozowane jest bezchmurne niebo, które pozwoli cieszyć się słońcem. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 16 stopni Celsjusza, co czyni piątek najcieplejszym dniem w prognozie. Noc będzie jeszcze chłodna, z temperaturą spadającą do około 5°C. Wiatr powieje z umiarkowaną prędkością około 5 m/s.

Chłodniejsza sobota z deszczem i silnym wiatrem

W sobotę, 25 kwietnia, pogoda zacznie się zmieniać. Chociaż temperatura w ciągu dnia utrzyma się na podobnym poziomie i wyniesie około 15°C, to na niebie pojawi się zachmurzenie. Przewidywane są także pierwsze, choć niewielkie, opady deszczu. Kluczową zmianą będzie jednak wiatr, który wyraźnie przybierze na sile, osiągając w porywach prędkość blisko 8 m/s. Silne podmuchy sprawią, że odczuwalna temperatura będzie niższa. Noc z soboty na niedzielę przyniesie temperaturę około 5 stopni.

Zimna i deszczowa niedziela

Niedziela, 26 kwietnia, przyniesie dalsze ochłodzenie i będzie najzimniejszym dniem weekendu. Temperatura maksymalna w Poznaniu spadnie do zaledwie 11 stopni Celsjusza. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie jeszcze chłodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 3°C. Utrzyma się małe zachmurzenie i możliwe są lekkie opady deszczu. Wiatr nieco osłabnie w porównaniu do soboty, ale nadal będzie odczuwalny, wiejąc z prędkością około 6 m/s.

Jak spędzić weekend w Poznaniu?

Piątkowa, słoneczna aura z temperaturą sięgającą 16 stopni to idealne warunki na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Długi spacer po parkach czy wzdłuż nabrzeża będzie doskonałym pomysłem. Z kolei sobota i niedziela, ze względu na spadek temperatury, silniejszy wiatr i możliwość opadów, mogą zachęcać do wyboru aktywności pod dachem. Chłodniejsza aura może sprzyjać wizytom w miejscach, gdzie pogoda nie ma większego znaczenia, choć krótki spacer z parasolem również pozostaje jedną z opcji.

Dane pogodowe: OpenWeather

Gość Eski Poznań - Marcin Gołek, zastępca prezydenta Poznania
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGODA NA WEEKEND
POGODA