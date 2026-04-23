Pogoda w Poznaniu: 24-26 kwietnia 2026

Nadchodzący weekend w Poznaniu zapowiada się bardzo zmiennie. Pogoda przejdzie transformację od przyjemnej, wiosennej aury w piątek, do znacznie chłodniejszych i bardziej wilgotnych warunków w niedzielę. Największa różnica będzie odczuwalna w temperaturach, które z dnia na dzień będą coraz niższe.

Słoneczny i najcieplejszy piątek

Początek weekendu, 24 kwietnia, będzie zdecydowanie najprzyjemniejszym dniem. W Poznaniu prognozowane jest bezchmurne niebo, które pozwoli cieszyć się słońcem. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 16 stopni Celsjusza, co czyni piątek najcieplejszym dniem w prognozie. Noc będzie jeszcze chłodna, z temperaturą spadającą do około 5°C. Wiatr powieje z umiarkowaną prędkością około 5 m/s.

Chłodniejsza sobota z deszczem i silnym wiatrem

W sobotę, 25 kwietnia, pogoda zacznie się zmieniać. Chociaż temperatura w ciągu dnia utrzyma się na podobnym poziomie i wyniesie około 15°C, to na niebie pojawi się zachmurzenie. Przewidywane są także pierwsze, choć niewielkie, opady deszczu. Kluczową zmianą będzie jednak wiatr, który wyraźnie przybierze na sile, osiągając w porywach prędkość blisko 8 m/s. Silne podmuchy sprawią, że odczuwalna temperatura będzie niższa. Noc z soboty na niedzielę przyniesie temperaturę około 5 stopni.

Zimna i deszczowa niedziela

Niedziela, 26 kwietnia, przyniesie dalsze ochłodzenie i będzie najzimniejszym dniem weekendu. Temperatura maksymalna w Poznaniu spadnie do zaledwie 11 stopni Celsjusza. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie jeszcze chłodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 3°C. Utrzyma się małe zachmurzenie i możliwe są lekkie opady deszczu. Wiatr nieco osłabnie w porównaniu do soboty, ale nadal będzie odczuwalny, wiejąc z prędkością około 6 m/s.

Jak spędzić weekend w Poznaniu?

Piątkowa, słoneczna aura z temperaturą sięgającą 16 stopni to idealne warunki na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Długi spacer po parkach czy wzdłuż nabrzeża będzie doskonałym pomysłem. Z kolei sobota i niedziela, ze względu na spadek temperatury, silniejszy wiatr i możliwość opadów, mogą zachęcać do wyboru aktywności pod dachem. Chłodniejsza aura może sprzyjać wizytom w miejscach, gdzie pogoda nie ma większego znaczenia, choć krótki spacer z parasolem również pozostaje jedną z opcji.

Dane pogodowe: OpenWeather