Pogoda w Poznaniu: 12-14 czerwca

Mieszkańcy Poznania w najbliższy weekend doświadczą prawdziwego pogodowego wachlarza. Piątek, 12 czerwca, będzie zdecydowanie najprzyjemniejszym dniem. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 21 stopni Celsjusza, co stworzy dobre warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Nocą temperatura spadnie do około 9°C. Niebo będzie częściowo zachmurzone, a szansa na opady jest minimalna. Wiatr powieje z umiarkowaną prędkością około 4 m/s.

Załamanie pogody w sobotę

Prawdziwa zmiana aury nadejdzie w sobotę, 13 czerwca. Ten dzień przyniesie wyraźne ochłodzenie w ciągu dnia – maksymalna temperatura wyniesie zaledwie 18 stopni. Co istotne, znacząco nasili się wiatr, osiągając w porywach prędkość około 6 m/s, co sprawi, że odczucie chłodu będzie większe. Sobota upłynie pod znakiem deszczowych chmur. Prognozowane są słabe, ale momentami intensywne opady deszczu, które mogą towarzyszyć poznaniakom przez większą część dnia.

Chłodna i deszczowa niedziela

Niedziela, 14 czerwca, będzie kontynuacją niepogody i okaże się najchłodniejszym dniem weekendu. Temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 15 stopni Celsjusza, a w nocy słupki rtęci ponownie wskażą około 9°C. Wiatr utrzyma swoją siłę z soboty, wiejąc z prędkością około 6 m/s. Podobnie jak dzień wcześniej, należy spodziewać się opadów deszczu, choć mogą być one nieco mniej intensywne niż w sobotę.

Jak zaplanować weekend w Poznaniu?

Przy tak zmiennej prognozie warto dobrze zaplanować wolny czas. Piątkowa, cieplejsza i przeważnie sucha aura sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. To dobry moment na dłuższy spacer po parku, wycieczkę rowerową czy spędzenie czasu w ogródku kawiarnianym. Z kolei sobota i niedziela będą wymagały zupełnie innych przygotowań. Ze względu na deszcz, wiatr i niższą temperaturę lepszym pomysłem może być wizyta w muzeum, kinie czy spotkanie ze znajomymi w zamkniętych przestrzeniach. Jeśli ktoś planuje wyjście z domu, z pewnością przydadzą się parasol i cieplejsze ubranie.

Dane pogodowe: OpenWeather