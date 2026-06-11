Pogoda w Poznaniu: 12-14 czerwca

Nadchodzący weekend w Poznaniu podzieli się na dwie części. Początek zapowiada się całkiem przyjemnie, z wyższą temperaturą i niewielką ilością chmur. Niestety, już w sobotę aura wyraźnie się pogorszy – nad miasto nadciągną opady deszczu, a temperatura zacznie spadać. Taka tendencja utrzyma się również w niedzielę, która będzie najchłodniejszym dniem weekendu.

Piątek z temperaturą do 20 stopni

Weekend rozpocznie się w Poznaniu od zdecydowanie najładniejszej pogody. Piątek, 12 czerwca, przyniesie temperaturę sięgającą w najcieplejszym momencie dnia około 20 stopni Celsjusza. Noc będzie chłodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 9 stopni. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, ale prognozy nie przewidują znaczących opadów. Wiatr będzie wiał z prędkością nieprzekraczającą 4 m/s, co sprawi, że będzie to najspokojniejszy dzień weekendu.

Sobota przyniesie deszcz i silniejszy wiatr

W sobotę pogoda w Poznaniu ulegnie wyraźnemu załamaniu. Chociaż noc będzie cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą około 12 stopni, to w ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie 19 stopni. Kluczowym elementem aury staną się opady deszczu. Prognozowana suma opadów jest najwyższa w całym weekendzie, co oznacza, że parasole mogą okazać się niezbędne. Dodatkowo wyraźnie wzrośnie siła wiatru, który osiągnie prędkość około 6 m/s.

Chłodna i deszczowa niedziela na zakończenie weekendu

Niedziela, 14 czerwca, będzie kontynuacją deszczowej i wietrznej aury, a do tego stanie się najchłodniejszym dniem weekendu. Maksymalna temperatura w Poznaniu spadnie do zaledwie 16 stopni Celsjusza, a w nocy termometry pokażą około 9 stopni. Wciąż należy spodziewać się opadów deszczu, choć będą one słabsze niż w sobotę. Utrzyma się także silny wiatr, wiejący z prędkością dochodzącą do ponad 6 m/s, co może potęgować odczucie chłodu.

Jak spędzić weekend w Poznaniu?

Prognoza pogody wyraźnie sugeruje, jak rozplanować weekendowe aktywności. Piątek, z temperaturą sięgającą 20 stopni i brakiem deszczu, to idealny moment na spacery po mieście czy relaks na świeżym powietrzu. Natomiast deszczowa i wietrzna sobota oraz chłodna niedziela sprzyjają raczej planom niezależnym od pogody. Warto pomyśleć o odwiedzeniu miejsc pod dachem, takich jak muzea, galerie czy klimatyczne kawiarnie, by uniknąć kapryśnej aury.

Dane pogodowe: OpenWeather