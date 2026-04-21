Zaginął 12‑letni Wojtek. Wyszedł ze szkoły i nikt go już nie widział

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-04-21 19:39

Policjanci z Komisariatu Poznań Jeżyce poszukują 12‑letniego Wojciecha Dąbrowskiego, który w poniedziałek, 20 kwietnia oddalił się ze szkoły przy ul. Janickiego i do tej pory nie wrócił do domu ani nie skontaktował się z rodziną.

Zaginął 12‑letni Wojtek. Wyszedł ze szkoły i nikt go już nie widział

i

Autor: KMP Poznań/ Materiały prasowe
Poznańscy policjanci prowadzą intensywne poszukiwania 12‑letniego Wojtka Dąbrowskiego. Chłopiec w poniedziałek, 20 kwietnia, opuścił teren szkoły przy ul. Janickiego i od tamtej pory nie nawiązał żadnego kontaktu z bliskimi. Mundurowi sprawdzają monitoring, rozmawiają ze świadkami i analizują możliwe trasy, którymi mógł się poruszać.

Służby podkreślają, że każda godzina ma znaczenie, a wszelkie informacje — nawet pozornie błahe — mogą okazać się kluczowe.

Policja apeluje do mieszkańców Poznania i okolic o pomoc w odnalezieniu chłopca. Osoby, które widziały 12‑latka lub wiedzą, gdzie może przebywać, proszone są o pilny kontakt z funkcjonariuszami pod numerem 47 77 122 11 lub alarmowym 112.

Mundurowi zapewniają, że każdy sygnał zostanie natychmiast sprawdzony.

WIELKOPOLSKA POLICJA
POLICJA WIELKOPOLSKA