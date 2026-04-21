Pies konał w nagrzanym aucie. Cudem uratowano go przed śmiercią

Anna Kisiel
2026-04-21 16:10

Strażnicy miejscy z poznańskiego Ekopatrolu uratowali psa pozostawionego w zamkniętym samochodzie na ul. Nowowiejskiego. Zwierzę było w coraz gorszym stanie, a właściciela nie udało się odnaleźć. Podjęto decyzję o natychmiastowym wybiciu szyby.

Straż pożarna w Poznaniu poinformowała we wtorek, 21 kwietnia, że w minionym tygodniu oficer dyżurny odebrał zgłoszenie dotyczące psa uwięzionego w zaparkowanym samochodzie. Auto stało na ul. Nowowiejskiego, a wewnątrz znajdował się wyraźnie osłabiony pies.

Na miejscu strażnicy z Ekopatrolu potwierdzili, że zwierzę zostało pozostawione w zamkniętym pojeździe, co stanowiło realne zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Funkcjonariusze ustalili dane właściciela oraz jego adres, jednak pod wskazanym miejscem nikogo nie zastano.

Ponieważ stan psa szybko się pogarszał, strażnicy zdecydowali o wybiciu szyby i natychmiastowym wydostaniu zwierzęcia. Pies został przewieziony do Schroniska dla Zwierząt, gdzie otrzymał niezbędną pomoc weterynaryjną. Policjanci sporządzili dokumentację i spisali zeznania świadków.

Służby apelują o odpowiedzialność. Pozostawienie zwierzęcia lub dziecka w zamkniętym samochodzie – nawet „na chwilę” czy przy „uchylonym oknie” – może skończyć się tragedią.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozostawienie psa w nagrzanym samochodzie może być traktowane jako znęcanie się nad zwierzęciem i podlegać karze grzywny, a w skrajnych przypadkach nawet karze pozbawienia wolności.

Policjanci apelują do wszystkich właścicieli zwierząt o rozwagę i odpowiedzialność.

O każdej niepokojącej sytuacji należy natychmiast poinformować funkcjonariuszy, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

STRAŻ MIEJSKA
WIELKOPOLSKA