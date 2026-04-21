Ciężko pobity mężczyzna konał w fekaliach. Są zarzuty dla oprawców

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
PAP
PAP
2026-04-21 14:46

Cztery osoby usłyszały zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym i bezprawnego pozbawienia wolności 53-letniego mężczyzny. Jego ciało zostało odnalezione w makabrycznych okolicznościach. Znajdowało się w fekaliach w piwnicy pustostanu.

Ciężko pobity mężczyzna konał w fekaliach. Są zarzuty dla oprawców

Autor: Tama66/ Pixabay.com
  • Cztery osoby usłyszały zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym i bezprawnego pozbawienia wolności 53-letniego mężczyzny w Przegini.
  • Ciało ofiary znaleziono w fekaliach w piwnicy pustostanu; mężczyzna zmarł wskutek ciężkich obrażeń po pobiciu i pozostawieniu w nieczystościach.
  • Sąd aresztował czterech podejrzanych. Za zarzucane im przestępstwo grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Pobicie ze skutkiem śmiertelnym i makabryczne okoliczności zbrodni

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Mariusz Boroń, w związku ze sprawą zatrzymano łącznie osiem osób. Cztery z nich zostały objęte zarzutami, a pozostałe przesłuchano w charakterze świadków. - Zarzuty dotyczą pobicia ze skutkiem śmiertelnym i bezprawnego pozbawienia wolności – przekazał prok. Boroń, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Według ustaleń prokuratury, podejrzani mieli dotkliwie pobić pokrzywdzonego. W wyniku tego brutalnego ataku mężczyzna doznał ciężkich obrażeń. Następnie, w akcie niewyobrażalnego okrucieństwa, miał zostać wrzucony do piwnicy przez otwór i pozostawiony w miejscu, gdzie znajdowały się fekalne nieczystości. To właśnie w tych makabrycznych warunkach 53-latek zmarł, pozostawiony na pastwę losu po bestialskim ataku. 

Areszt dla podejrzanych i dalsze kroki prokuratury

Sąd, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, podjął decyzję o aresztowaniu czterech podejrzanych. Jedna z osób – 46-letnia kobieta – przyznała się do winy. Trzech pozostałych mężczyzn, w wieku od 30 do 56 lat, nie przyznało się do zarzutów. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Prokuratura kontynuuje śledztwo, dążąc do pełnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej tragicznej śmierci i pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich winnych.

