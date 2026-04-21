Kiedy koniec roku szkolnego maturzystów 2026? Komunikat CKE

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-04-21 13:11

Uczniowie klas maturalnych co roku kończą naukę wcześniej niż pozostali. W 2026 roku również nie będzie wyjątku – wszystko przez harmonogram egzaminów maturalnych, które rozpoczynają się już na początku maja. Sprawdzamy najważniejsze daty dla maturzystów.



Kiedy koniec roku szkolnego maturzystów w 2026 roku

Oficjalny kalendarz edukacyjny wskazuje, że abiturienci oficjalnie zakończą naukę w piątek 24 kwietnia 2026 roku. Takie rozwiązanie stanowi wieloletnią normę organizacyjną, która gwarantuje odpowiedni odstęp czasu przed startem majowych testów dojrzałości.

Oceny dla maturzystów 2026. Kiedy zapadną ostateczne decyzje

Młodzież z najstarszych roczników poznaje swoje ostateczne stopnie ze sporym wyprzedzeniem w porównaniu do innych klas. Procedura ta przebiega według określonych zasad budujących szkolny harmonogram:

  • pedagodzy wpisują ostateczne noty przeważnie na siedem dni przed pożegnaniem ze szkołą,
  • w większości placówek edukacyjnych proces ten zamyka się między 17 a 20 kwietnia 2026 roku,
  • ostateczną datę klasyfikacji zatwierdza zawsze dyrektor danej placówki.

Harmonogram matur 2026. Najważniejsze daty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Dokumentacja przygotowana przez państwową komisję wyznacza sztywny plan przebiegu wszystkich testów w nadchodzącym sezonie. Z tych oficjalnych ram wynika jasny podział wiosennych zmagań:

  • pierwszy arkusz z języka polskiego zostanie rozdany 4 maja 2026 roku,
  • wszystkie pisemne weryfikacje wiedzy rozciągną się na cały majowy miesiąc,
  • odpowiedzi przed komisją na żywo zaplanowano na okres od 7 do 30 maja z uwzględnieniem przerw,
  • czerwiec 2026 roku zarezerwowano na sesję dodatkową,
  • ostateczne punktacje trafią do zdających 8 lipca 2026 roku.

Dlaczego maturzyści w 2026 roku zakończą szkołę przed czasem

Szybsze pożegnanie z ławkami szkolnymi ma przede wszystkim zagwarantować zdającym komfort psychiczny i organizacyjny. Takie ułożenie w kalendarzu ma bardzo konkretny cel i pozwala młodzieży na:

  • spokojne powtórzenie materiału przed najważniejszym testem w edukacji,
  • załatwienie wszelkich kwestii dokumentacyjnych związanych z sesją egzaminacyjną,
  • bezstresowe stawianie się na kolejne terminy pisemne oraz ustne bez konieczności opuszczania regularnych zajęć.
